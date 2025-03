Kuba Wojewódzki nie dał Natalii Kaczmarczyk, znanej jako "Natsu", chwili wytchnienia, zadając jej szokujące pytanie o rzekomy romans Agnieszki Kaczorowskiej na planie „Królowej Przetrwania”. Plotki o miłosnym związku jednej z gwiazd programu z uczestnikiem tej produkcji już od jakiegoś czasu krążą po mediach, a popularny dziennikarz i showman postanowił poruszyć ten kontrowersyjny temat podczas swojego wywiadu z Natsu. Co odpowiedziała influencerka?

Natsu, która była gościem Wojewódzkiego, odpowiedziała na pytanie odnośnie rzekomego romansu Kaczorowskiej. Choć zwyciężczyni "Królowej Przetrwania" nie dała jednoznacznej odpowiedzi na temat romansu Agnieszki Kaczorowskiej, wyraźnie zaznaczyła, że nie była bezpośrednio zaangażowana w te wydarzenia. Dodała, że, mimo iż nie jest świadoma szczegółów, rozumie, dlaczego takie plotki mogą się pojawić w kontekście programu, który budzi duże emocje wśród uczestników i widzów.

To już nie pierwszy raz, kiedy Kaczmarczyk wypowiada się na temat domniemanego romansu Kaczorowskiej. Jakiś czas temu w podkaście "Rozmowy w dresie" również zabrała głos w sprawie:

Jestem totalną przeciwniczką wyciągania spraw prywatnych do internetu, ponieważ nie uważam, żeby Agnieszka jakoś specjalnie dzieliła się swoim życiem prywatnym w internecie. Uważam, że bardziej dzieliła się życiem zawodowym. My kompletnie nie wiemy, co stoi za tą sytuacją, nie wiemy, jak jest po zamknięciu drzwi, jak wyglądała sprawa między nimi i też nie nam oceniać, bo to jej sprawa. Co nam do tego? Jest mi bardzo przykro, że są osoby, które wyciągają takie rzeczy, gdzie jeszcze w tym wszystkim są dzieci

- powiedziała Natsu, wbijając szpilę Schreiber.