Eliza Trybała, uczestniczka reality show „Królowa Przetrwania”, publicznie wyraziła swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki została przedstawiona w programie. W swoich mediach społecznościowych podkreśliła, że jej udział w show został zaprezentowany w sposób nieodzwierciedlający rzeczywistości.

Eliza Trybała o udziale w "Królowej Przetrwania". " Program może pokazać cię, jak tylko chce"

Eliza Trybała po raz pierwszy pojawiła się w mediach za sprawą programu „Warsaw Shore”, emitowanego na MTV Polska. Show, wzorowane na amerykańskim „Jersey Shore”, przedstawiało imprezowe życie młodych ludzi. Właśnie tam poznała swojego przyszłego męża, Pawła „Trybsona” Trybałę.

Po udziale w „Warsaw Shore” skupiła się na życiu rodzinnym, jednak teraz pojawiła się w drugim sezonie "Królowej Przetrwania", w którym nie brakuje kłótni i afet. W jednej z wypowiedzi Trybała zaznaczyła, że czuje się pokazana niesprawiedliwie. Odniosła się do scen, które znalazły się w programie, sugerując, że nie ukazano pełnego obrazu jej zachowania.

Nigdy nie powiem, że żałuję wzięcia udziału w tym programie. To była jedna z najpiękniejszych przygód mojego życia — pełna emocji, wyzwań i niezapomnianych momentów, których nikt mi nie odbierze. Ale co byście zrobili, gdybyście znaleźli się w programie, a 90 proc. pokazanych scen z wami to byłyby tylko złe momenty? (...) Gdybyście otworzyli się przed kamerami, opowiedzieli o swoich najtrudniejszych przeżyciach, płakali, zwierzając się innym — ale nic z tego nie zostało pokazane? - zaczęła Trybała.

Gdyby historie innych uczestniczek były przedstawione po kilka razy, a wasza w ogóle? Gdybyście byli osobą pozytywną, empatyczną, wspierającą innych, ale w programie tego nie widać? Program może pokazać cię, jak tylko chce. (...) Wiem, że jestem osobą kontrowersyjną — walczę o swoje, mam silny charakter, mówię głośno, co myślę. Nie mam z tym problemu, ale jeśli pokazuje się mnie w ten sposób, to dla równowagi warto by było pokazać też tę drugą stronę. Bo chyba nikt nie myśli, że w domu tylko krzyczę? - kontynuowała.

Według Trybały montaż programu mógł wpłynąć na sposób, w jaki odbierają ją widzowie. Uczestniczka wyraziła swoje rozczarowanie i podkreśliła, że niektóre istotne momenty nie znalazły się w finalnej wersji odcinków. Jej zdaniem program skupił się na tych fragmentach, które mogły ukazać ją w mniej korzystnym świetle.

Nie potrzebuję robić z siebie ofiary. Jestem silną kobietą, mam rodzinę, która kocha mnie nad życie, przyjaciół, którzy doskonale wiedzą, jaka jestem. Skoro niektóre osoby w programie są naprawdę negatywne, a jednak potrafią być pokazane z dobrej strony, to znaczy, że można wszystko. (...) Szczerze jednak myślałam, że skoro pokazują moją 'bad b***h' stronę, to dla równowagi zobaczycie też tę drugą. Niestety tak nie jest. Trudno. Ale jedno jest pewne — nie można oceniać człowieka tylko na podstawie programu - podsumowała.

Afera "listowa" w "Królowej Przetrwania"

Po „Królowej Przetrwania” doszło do kontrowersji określanej jako „afera listowa”. Marianna Schreiber, jedna z uczestniczek, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia notatek, które miały być wymieniane między dwiema bohaterkami show. Schreiber twierdziła m.in., że podczas nagrań doświadczyła poniżania i naśmiewania się ze strony innych uczestniczek, co skłoniło ją do ujawnienia tej korespondencji.

W odpowiedzi na publikację notatek, Eliza Trybała skrytykowała działania Schreiber, zarzucając jej, że ta "rujnuje psychicznie matkę dwójki dzieci". Schreiber odpowiedziała, sugerując, że jest gotowa na ewentualne postępowanie sądowe i podkreśliła, że posiada więcej takiej korespondencji.

Życie prywatne Elizy Trybały

Eliza Trybała jest żoną Pawła Trybały, znanego również jako „Trybson”. Para poznała się w programie „Warsaw Shore” i szybko stała się jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Wspólnie wychowują dwie córki.

Oprócz działalności telewizyjnej Trybała aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie promuje produkty, dzieli się życiem rodzinnym i angażuje się w różne współprace reklamowe. Na Instagramie ma liczne grono obserwujących, które śledzi jej codzienne życie i zawodowe projekty.

Trybała znana jest z otwartości i bezpośredniego stylu bycia. Na swoich profilach często publikuje zdjęcia z rodziną, relacje z podróży oraz kulisy swojej działalności w show-biznesie. Chętnie angażuje się w kampanie reklamowe i współprace z markami.

