Jeśli boisz się zaangażować uczuciowo, nie zbudujesz autentycznej intymnej relacji z drugą osobą. Lęk przed miłością można pokonać dzięki uwierzeniu w siebie i zauważeniu własnej wartości. Przede wszystkim jednak trzeba sobie uświadomić, że ma się problem.

Reklama

Geneza lęku przed bliskością

Zaangażowania uczuciowego boją się przeważnie osoby z rodzin dysfunkcyjnych. W dzieciństwie ich potrzeby bliskości i czułości nie były zaspokajane, dlatego wolą nie budować żadnych relacji, unikając ryzyka rozczarowania i odrzucenia. Innym wariantem jest dorastanie „pod kloszem”. Osoby, które były wychowywane przez nadopiekuńczych rodziców, boją się w związku kontroli i swoistego ubezwłasnowolnienia. Czasem lęk przed miłością wynika po prostu ze złych dotychczasowych doświadczeń w relacjach z ludźmi – np. zranienie przed byłego partnera.

Krok pierwszy w walce z lękiem przed miłością – uświadom sobie, że masz problem

Najważniejsze, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak, jak być powinno. Przede wszystkim zauważ powielane schematy. Poznajesz kogoś, spotykacie się, w grę zaczynają wchodzić uczucia i wtedy ty zamykasz się i wycofujesz. To wpływ podświadomości. Dlatego istotne jest, żebyś w sytuacjach codziennych był w pełni świadomy, że taka postawa wynika z konkretnych powodów. Wówczas łatwiej będzie ci się przełamać i nie powtarzać złych zachowań. Pomocny w tym będzie udział w psychoterapii.

Krok drugi – uwierz w siebie i otwórz się na drugiego człowieka

Jeśli nie uwierzysz w siebie i nie zaczniesz zauważać własnej wartości – nie zbudujesz intymnej relacji z drugą osobą. Przede wszystkim musisz pamiętać, że nikt nie jest doskonały. Zaakceptowanie swoich wad zmniejszy presję i oczekiwania wobec samego siebie w relacjach z innym człowiekiem. Musisz nauczyć się rozmawiać o tym, co czujesz. Komunikacja jest szczególnie istotna, kiedy masz problemy z zaangażowaniem się. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i wspólnie z partnerem wypracować kompromis. Nie bój się otworzyć – to sprawi, że twoje emocje i zachowania będą bardziej zrozumiałe dla drugiej strony. Dzięki temu sam też zaczniesz je lepiej rozumieć. Uwierz we własne możliwości. Pokonanie lęku przed miłością wymaga dużego wysiłku ze strony twojej i partnera, ale jest możliwe. Im szybciej w to uwierzysz, tym masz większą szansę na zbudowanie trwałej relacji z drugim człowiekiem.