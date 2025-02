Marianna Schreiber przed naszą kamerą wyjawiła prawdę na temat produkcji "Królowej Przetrwania". Dodatkowo zabrała głos w sprawie Agnieszki Kaczorowskiej.

Marianna Schreiber jest jedną z 12. uczestniczek 2. edycji "Królowej Przetrwania". Wokół jej osoby stale nie brakuje emocji, a tym, że udostępniła "tajemnicze liściki" dwóch pozostałych uczestniczek, jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia. Czy w związku z aferą liścikową Marianna Schreiber ma konflikt z produkcją?

Ja nie mam kontaktu z produkcją(...) Mnie to nie interesuje, co myśli produkcja, co myślą inni. Mnie interesuje to co ja czuję! Uważam, ze nie zrobiłam nic złego. Wielu osobom otworzyłam oczy!

- wyjawiła Marianna.