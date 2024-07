Mandarynki – witaminy i wartości odżywcze jakie kryją w sobie te niepozorne owoce czyni z nich cenny składnik każdej zdrowej diety. Oprócz tego są niskokaloryczne, maja niski indeks glikemiczny a zjedzenie dwóch mandarynek zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę C.

Mandarynki pochodzą z Chin, gdzie są uznawane za symbol obfitości i szczęścia. Do Europy trafiły dopiero w XIX wieku ponieważ Chińczycy zawsze pieczołowicie chronili receptury oraz sposoby upraw. Rosną na wiecznie zielonych krzewach lub niskich drzewach. Obecnie uprawiane są niemal na całym świecie. Największe plantacje mandarynek znajdują się w Chinach, Indiach, Japonii, Malezji, USA oraz krajach śródziemnomorskich.

Mandarynki – odmiany

Istnieje wiele odmian mandarynek, które różnią się smakiem, zapachem a nawet kształtem. Do najpopularniejszych należą:

Tangerynka – jest pokryta luźno cienką skórką, dzięki czemu łatwo da się ją obrać. Zawiera sporo pestek i ma czerwony miąższ. W smaku jest lekko cierpka.

– jest pokryta luźno cienką skórką, dzięki czemu łatwo da się ją obrać. Zawiera sporo pestek i ma czerwony miąższ. W smaku jest lekko cierpka. Klementynka – to połączenie gorzkiej pomarańczy z mandarynką. Jest jedną z najpopularniejszych odmian na świecie. Zawiera mało pestek.

– to połączenie gorzkiej pomarańczy z mandarynką. Jest jedną z najpopularniejszych odmian na świecie. Zawiera mało pestek. Tangela – to krzyżówka mandarynki z grapefruitem. Jest bardzo soczysta i słodka z delikatną gorzka nutą.

– to krzyżówka mandarynki z grapefruitem. Jest bardzo soczysta i słodka z delikatną gorzka nutą. Satsuma – w ogóle nie posiada pestek. Występuje w ponad 100 odmianach różniących się od siebie czasem dojrzewania, kształtem oraz aromatem. Jest uprawiana w chłodniejszym klimacie niż tropikalny.

Wartości odżywcze mandarynki

Mandarynki są niskokaloryczne, jeden średniej wielkości owoc ważący około 60 g dostarcza nam jedynie 34 kalorie. Dzięki temu są idealne na słodką przekąskę między posiłkami. Średnia zawartość węglowodanów sprawia, że indeks glikemiczny tych owoców jest stosunkowo niski i wynosi 30, dlatego są bezpieczne dla diabetyków.

Mandarynki zawierają dużo witaminy C. Ponadto znajdziemy w nich również prowitaminę A, witaminy z grupy B. Dzięki takiemu zestawowi witaminowemu mandarynki korzystnie wpływają na stan skóry, wzrok oraz układ nerwowy i kostny.

Zawierają również kwas foliowy, potas, magnez, wapń i mangan. Mandarynki są zasadotwórcze, przez co są szczególnie pomocne w odkwaszaniu organizmu u osób cierpiących na schorzenia układu moczowego. Zawarte w mandarynkach kwasy: cytrynowy i jabłkowy wspomagają organizm w procesie usuwania toksyn i poprawiają trawienie. Cenne składniki odżywcze znajdują się również w skórce mandarynek. Obecny w niej związek - Salvestrol Q40 wykazuje właściwości toksyczne dla nowotworów. Natomiast liście mandarynki zawierające duże ilości olejków eterycznych, dlatego szeroko wykorzystywane są w przemyśle perfumeryjnym i spożywczym jako środek aromatyzujący.

Problemy z układem moczowym przez nadmiar witaminy C