Eliza Trybała zdobyła popularność za sprawą kontrowersyjnego programu "Warsaw Shore". Obecnie możemy oglądać ją w drugim sezonie "Królowej przetrwania", który okazał się wcale niemniej emocjonujący, co "Ekipa z Warszawy". Marianna Schreiber środowym wieczorem udostępniła bowiem prywatne liściki, które mają pochodzić z planu show TVN 7. Wymieniać miały je Agnieszka Kaczorowska i właśnie Elizka, która miała zachęcać tancerkę do zdrady! Burza przybiera na sile z każdą godziną. Najbardziej obrywa się Kaczorowskiej, a co w tym czasie robi jej koleżanka z dżungli?

Marianna Schreiber rozpętała burzę z Agnieszką Kaczorowską

Marianna Schreiber opublikowała odręczne notatki, które według niej są częścią korespondencji między Agnieszką Kaczorowską a członkiem ekipy produkcyjnej "Królowej przetrwania" oraz Elizą Trybałą. Sugerują one, że między tancerką a nieznanym z nazwiska mężczyzną mogła nawiązać się szczególna relacja. Co więcej, żona "Trybsona" miała zachęcać ją do zdrady.

Jak to jest, że jedna z dziewczyn namawia drugą do zdrady męża? To te zasady, o których krzyczała do mnie w 2. odcinku? A przyklaskiwanie facetowi, który zdradzał swoją żonę, to też pochwalanie takich rzeczy? To jest ta solidarność kobieca? - grzmiała Marianna.

Liściki, które pojawiły się w sieci, szybko wzbudziły ogromne zainteresowanie internautów. Wielu z nich zaczęło spekulować na temat ich autentyczności oraz relacji Kaczorowskiej z osobą z produkcji programu. Tancerka do tej pory nie skomentowała bezpośrednio ujawnionych przez Mariannę Schreiber notatek. Jednak tuż po wybuchu afery opublikowała na swoich mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać ją nad jeziorem z córkami. Co z kolei w tym czasie porabiała druga z zamieszanych?

Eliza Trybała odcina się od afery wokół Agnieszki Kaczorowskiej?

Internauci niecierpliwie czekają na oficjalne stanowisko zarówno Agnieszki Kaczorowskiej, jak i Elizy Trybały. Pod ostatnim postami byłej uczestniczki "Warsaw Shore" pojawia się mnóstwo ostrych komentarzy, w których fani przypominają jej m.in., że również jest żoną i mamą. Ona jednak nabrała wody w usta i do tej pory nie odniosła się do sprawy.

W zamian, już chwilę po opublikowaniu przez Schreiber liścików, udostępniła fotki z rodzinnego wypadu w góry. Pokazała na InstaStory, jak w restauracji delektuje się herbatą. W czwartek z kolei, który dla samej Kaczorowskiej z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, kontynuowała milczenie i rodzinne relacje. Nie zabrakło uścisków z córeczkami i ujęć z jacuzzi. Wygląda na to, że również nie zamierza odnosić się do afery.

Paulina Smaszcz uderza w Agnieszkę Kaczorowską

Warto wspomnieć, że do całej sytuacji odniosła się również Paulina Smaszcz, znana z komentowania medialnych afer. To tak właściwie od jej batalii z byłym mężem wszystko się zaczęło. Gdy zorientowała się, że Agnieszka Kaczorowska dopinguje pozew Maćka Kurzajewskiego przeciwko ex żonie, w sieci napisała:

I taką oto korespondencję z dżungli mamy dzięki Mariannie Schreiber. Mama i żona przed kamerami a poza kamerą romansik z żonatym z dziećmi. A tutaj pod oświadczeniem bije brawo, bo sama nie umie przyznać się do prawdy. To jest jak epidemia

Jej wpis tylko dolał oliwy do ognia i sprawił, że temat afery Agnieszki Kaczorowskiej stał się jeszcze głośniejszy. Nie wiadomo, czy cała sytuacja wpłynie na dalsze losy programu "Królowa przetrwania". Na razie produkcja milczy i nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

