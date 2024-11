Majka Jeżowska podczas rozmowy z Magdą Mołek zaskoczyła szczerym wyznaniem. Piosenkarka, która dotarła aż do półfinału "Tańca z Gwiazdami" przed w programie "W moim stylu" opowiadała o swoim udziale w tanecznym show i zdradziła, co było dla niej najważniejsze. Majka Jeżowska opowiadała o Michale Danilczuku, ale takiego pytania ze strony Magdy Mołek chyba się nie spodziewała.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się wielki finał piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niestety, o Kryształową Kulę nie zawalczą Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, którzy odpadli z programu w półfinale. Teraz, po zakończeniu przygody z "Tańcem z Gwiazdami" Majka Jeżowska pojawiła się w programie "W moim stylu" i opowiedziała nieco o swoim udziale w tanecznym show Polsatu.

Właściwie od samego początku miałam pod górkę. Jak tylko ogłoszono mój udział w ''Tańcu z Gwiazdami'' posypały się w internecie takie komentarze, które właściwie skazywały mnie na przegraną już na samym początku, to znaczy że powinnam jeśli już to ''Majka mogłaby w edycji dla seniorów, a nie z młodymi, kto to widział?'', ''zamiast opiekować się wnukami to ona pewnie wejdzie z balkonikiem na scenę'', ''będzie miała zadyszkę i odpadnie tak jak wszystkie starsze panie w pierwszym odcinku

Majka Jeżowska nie ukrywa, że w programie chciała pokazać, że nie jest typową seniorką. Piosenkarka wyznała wprost, że walczyła o wygraną nie tylko dla fanów, którzy mocno ją wspierali, ale również dla Michała Danilczuka. Nawet po kontuzji jakiej doznała nie zrezygnowała z udziału w show i dawała czadu na parkiecie.

Wiem, że bardzo dużo osób trzymało za mnie kciuki. (...) Chciałam wygrać dla nich i chciałam też wygrać dla Michała Danilczuka, który jest fantastycznym tancerzem i człowiekiem. Jak ja miałam już dosyć tańca i widziałam, że jest rozczarowany moim lenistwem - aczkolwiek teraz mnie chwali, że byłam bardzo pracowita- ja się sama przekonałam o tym, że to co mówiłam od lat, że jestem leniwa to nieprawda, przepraszam wszystkich. Jestem pracowita jak jest do zrobienia coś, jak jest cel i ja tańczyłam trochę dla widzów, tańczyłam dla Michała żeby potem mu nikt nie powiedział ''ale dostałeś tancerkę, najstarszą uczestniczkę w historii polskiego tańca z gwiazdami''

Piosenkarka wyznała wprost, że dla Michała robiła wszystko żeby nie odpaść w pierwszym odcinku, starała się żeby tancerz był z niej dumny. Jeżowska zdradziła, że nie przejmowała się ocenami jurorów, tylko najważniejsze było dla niej zdanie i zadowolenie jej tanecznego partnera. Magda Mołek słysząc, jak Majka Jeżowska mówi o Michale Danilczuku zapytała wprost:

Majka Jeżowska zaczęła odpowiadać na pytanie Magdy Mołek, a po chwili załamał się jej głos.

Ja tego nie doświadczyłam. Ja się w nim zakochałam jako w człowieku, wiesz on jest ode mnie dwa razy młodszy i zresztą ponoć jest zakochany. Wiesz co mnie wzruszyło? Kiedy napisała do mnie całkiem niedawno pani, która jest troszkę starsza ode mnie, która jest nauczycielką, żoną, matką i babcią. Zawsze się boję, że takie panie mają najwięcej zarzutów do mojej osoby bo ja nie jestem taka jak one (...) Przeczytałam ten list i ona napisała coś pięknego - powiedziała, że jak patrzy na mnie... kurczę, wzruszę się... że ja tańczę z Michałem jak na swoim pierwszym balu, że to jest takie niewinne jak ja dotykam jego twarzy

mówiła wzruszona gwiazda.