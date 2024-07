Zmęczenie mięśni jest efektem nadmiernego wysiłku fizycznego. Polega na przejściowej niezdolności do wykonywania ćwiczeń. Zapobieganie zmęczeniu mięśni to m.in. zjadanie posiłków o niskim indeksie glikemicznym, dostarczanie do organizmu witamin A, E i C oraz picie soków warzywnych.

Przyczyny i objawy zmęczenia mięśni

Przyczyną zmęczenia mięśni może być zużycie magazynowanych w mięśniach materiałów zapasowych (np. glikogenu). Zmęczenie mięśni spowodowane jest także upośledzeniem funkcji przekazywania impulsów nerwowych w neuronie i nagromadzeniem kwasu mlekowego. W trakcie ćwiczeń tempo usuwania kwasu mlekowego jest mniejsze niż szybkość jego produkcji. Uczucie zmęczenia jest reakcją obronną organizmu. Do najczęstszych objawów zmęczenia należą: zmniejszenie pobudliwości mięśni oraz dłuższy czas skurczu i rozkurczu.

Sposoby unikania zmęczenia mięśni – witaminy A, E, C i soki warzywne

Aby uniknąć zmęczenia mięśni należy dopasowywać poziom intensywności treningu (liczba treningów, obciążenia, kolejność ćwiczeń, liczba powtórzeń i czas przerwy) do własnych preferencji. Ważną kwestią jest zjadanie 4-6 niedużych posiłków (zależnie od częstotliwości treningów) o niskim indeksie glikemicznym. Wpłyną one pozytywnie na odbudowę glikogenu mięśniowego, pomogą kontrolować apetyt i zregenerować siły. W przypadku, gdy trening trwa dłużej niż 60 minut warto mieć pod ręką suszony owoc, cukierek lub napój izotoniczny, które utrzymają glukozę na prawidłowym poziomie. Zmęczenia mięśni unikniemy także, jeżeli po każdym treningu dostarczymy organizmowi witamin antyoksydacyjnych – A, E, C i beta-karoten. Możemy je znaleźć np. w agreście, borówkach, kapuście i brokułach. Witaminy te zneutralizują działanie wolnych rodników. Pozytywny skutek w zapobieganiu zmęczenia mięśni przynosi także picie soków warzywnych, które są źródłem sodu i składników mineralnych.