Zbyt duża dawka witaminy C nie jest toksyczna, a jej nadmiar jest wydalany z moczem. Jednak badania szwedzkich naukowców dowiodły, że zbyt duża ilość tej witaminy może niekorzystnie wpływać na układ moczowy.

Reklama

Zastanawiasz się, czy można przedawkować witaminę C i czym to może grozić? Jej nadmiar nie wywołuje tak niepokojących objawów jak przedawkowanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, np. A, E czy D, jednak nie należy przesadzać z przekraczaniem dziennego zapotrzebowania na nią.

Znaczenie witaminy C dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu

Witamina C bierze udział w wielu zachodzących w organizmie procesach metabolicznych, m.in. w przemianie tłuszczów, węglowodanów i białek. Jednym z białek, którego syntezę stymuluje witamina C, jest kolagen – ważny składnik budulcowy naczyń krwionośnych oraz skóry. Witamina C jest również antyoksydantem, który walczy z wolnymi rodnikami, uszkadzającymi komórki. Ma duże znaczenie w profilaktyce nowotworów, cukrzycy typu II oraz miażdżycy. Wzmacnia też odporność i wspomaga organizm w walce z gorączką.

Zobacz także

To wszystko sprawia, że witamina C jest bardzo ważna dla ogólnego funkcjonowania ludzkiego organizmu, a jej niedobór, szczególnie długotrwały, może doprowadzić do szeregu chorób, takich jak reumatyzm, stany zapalne błon śluzowych czy wreszcie szkorbut. Dobrymi źródłami witaminy C są orzechy włoskie, surowe i kiszone warzywa oraz owoce: maliny, porzeczki, truskawki, owoce cytrusowe, brukselka, kapusta, papryka i pomidory oraz gotowane ziemniaki. Witaminę C często przyjmuje się także w formie suplementów diety szczególnie podczas leczenia przeziębień i grypy. Łatwo wówczas przekroczyć dzienną zalecaną dawkę.

Zalecana dobowa dawka witaminy C

W diecie dzieci do 6 r. życia nie powinno być więcej niż 40-45 mg witaminy C. Zalecaną dawką witaminy C dla osób od 7. roku życia jest ok. 60 mg na dobę. Większą dawkę powinny dostarczać organizmowi tylko kobiety w II i III trymestrze ciąży (70 mg) oraz karmiące piersią (90 mg). W czasie infekcji, przeziębienia i choroby ilość witaminy C w diecie można bezpiecznie zwiększyć do 90 mg. Jeśli witaminy będzie więcej, zostanie ona wydalona z organizmu wraz z moczem.

Aby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, wynoszące 60 mg, wystarczy zjeść 2 jabłka (ok. 20 mg witaminy C), 100 g malin (25 mg) i 100 g kapusty kiszonej (15 mg).

Objawy przedawkowania witaminy C

Przyjęcie jednorazowo 1000-2000 mg witaminy C może skończyć się wymiotami, biegunką, bólem głowy, bólem żołądka i zgagą. Szwedzcy naukowcy z uniwersytetu Karolinska Institutet w Solnie dowiedli, że długotrwałe przyjmowanie zbyt dużej ilości witaminy C może doprowadzić do pojawienia się kamieni w nerkach (zobacz badania).

Badania prowadzono przez 11 lat. W tym czasie jednej grupie mężczyzn w wieku 45-79 lat podawano codziennie suplementy zawierające witaminę C, tak że dzienna całkowita dawka wynosiła u nich ok. 1000 g witaminy C. Pozostali uczestnicy badania znaleźli się w grupie kontrolnej, która nie otrzymywała witaminy C w postaci suplementów diety. Po 11 latach okazało się, że mężczyźni przyjmujący 1000 mg witaminy C dziennie dwukrotnie częściej zapadali na kamicę nerkową niż mężczyźni z grupy kontrolnej.

Fakty na temat leczenia witaminą C: Lewoskrętna witamina C - czy to mit?

Witaminy na zmęczenie po treningu: Produkty zawierające witaminy antyoksydacyjne

Reklama

Niedobór witamin: Za mało witaminy C? Zjedz mandarynkę!