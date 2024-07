Żeń-szeń nazywany jest korzeniem życia. Według chińskich uczonych miał się przyczyniać do długowieczności. Dzisiaj znamy wiele jego dobroczynnych właściwości, takich jak hamowanie powstawania nowotworu, obniżenie cukru we krwi czy wzmocnienie odporności.

Reklama

Żeń-szeń jest rośliną rosnącą głównie w Chinach, Korei oraz na Półwyspie Japońskim. Najwięcej cennych właściwości znajduje się w korzeniu rośliny i to właśnie on używany jest w kosmetyce, kuchni oraz jako składnik leków. Korzeń żeń-szenia posiada wiele witamin i makro- i mikroelementów takich jak: witamina A, B1, B2, C, wapń, miedź, żelazo, potas oraz cynk.

Korzeń żeń-szenia można kupić w ekologicznych sklepach, jego cena wynosi około 15 złotych za 50 gramów.

Zobacz także

Działanie żeń-szenia:

zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór;

obniża poziom cukru we krwi;

zwiększa witalność (tak jak kawa, zaleca się więc ograniczenie kawy przy regularnym spożywaniu żeń-szenia);

zmniejsza poziom cholesterolu;

wzmacnia odporność;

likwiduje zmęczenie i znużenie;

stanowi osłonę dla wątroby przed lekami i alkoholem;

reguluje ciśnienie;

wzmacnia pamięć;

zwalcza senność;

pomaga schudnąć;

jest częstym składnikiem napojów energetycznych;

pomocny przy leczeniu gruźlicy i w chorobach żołądka;

opóźnia proces starzenia się.

Reklama

Skutki uboczne i przeciwwskazania przy spożywaniu żeń-szenia

Należy pamiętać o regularności przyjmowania żeń-szenia. Przyjmowaną dawkę żeń-szenia trzeba skonsultować z lekarzem. Skutkami ubocznymi nieodpowiedniego dawkowania jest m.in. biegunka, zaparcia oraz bezsenność. Żeń-szeń jest niebezpieczny dla osób mających problem z sercem, ponieważ źle dawkowany powoduje również nadciśnienie. Nie mogą go używać także kobiety karmiące albo w ciąży.