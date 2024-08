Niezapomniany, półfinałowy mecz Polski z USA już za nami, a wszyscy zawodnicy grający w reprezentacji Polski w siatkówce wykazali się ogromną determinacją i profesjonalizmem. Jak wygląda życie prywatne Wilfredo Leona, który może pochwalić się pobiciem olimpijskiego rekordu najszybszej zagrywki?

Kim jest prywatnie Wilfredo Leon? Jego historia miłości zaskakuje

Wszyscy fani siatkówki zgodzą się ze stwierdzeniem, że Wilfredo Leon to obecnie jedno z "gorących" nazwisk polskiej reprezentacji w tym sporcie. Nie dość, że 7 sierpnia polska drużyna wygrała z USA, tym samym awansując do wielkiego finału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, to Leon w tym samym meczu ustanowił olimpijski rekord najszybszej zagrywki siatkarskiej - dokonał tego z prędkością 134 km/h!

Co wiemy o wybitnym zawodniku w kontekście prywatnym? Obecnie Wilfredo Leon związany z jest z Polką, którą poślubił osiem lat temu. Trzeba przyznać, że historia ich miłości jest naprawdę inspirująca!

Wilfredo Leon był siatkarzem, który robił duże wrażenie. Był bardzo młody, określano go mianem ''cudownego dziecka siatkówki''. Z drugiej strony był totalnie niedostępny, jeśli chodzi o rozmowy. Niewielu dziennikarzy miało możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu czy większej interakcji. Chciałam zostać osobą, która do tej rozmowy doprowadzi - mówiła żona siatkarza w TVP Sport.

Łukasz Kalinowski/East News

Jak się okazuje, Małgorzata Leon dopięła swego i udało jej się przeprowadzić wymarzony wywiad ze sportowcem. Szybko okazało się, że rozmowa wykroczyła poza zawodowe zobowiązanie, a para zaczęła się spotykać także na gruncie prywatnym:

Przez jego kolegów z drużyny udało się do niego dotrzeć. Zaczęliśmy rozmawiać. Przyznam szczerze, że do takiego wywiadu, o którym zawsze marzyłam, nigdy nie doszło, ponieważ szybko przeszliśmy na kwestie prywatne i znajomość poszła w trochę innym kierunku, niż na początku oczekiwałam - dodała Małgorzata Leon w tej samej rozmowie.

A jak przebiegło pierwsze spotkanie siatkarza z jego obecną życiową partnerką? Jak przyznawał sam Wilfredo Leon, moment zobaczenia Małgorzaty na żywo był dla niego niezapomniany:

Zobacz także

Kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz na żywo, byłem zaskoczony. To było ''wow'' - wspominał sportowiec pierwsze spotkanie z ukochaną.

Zakochani w 2016 roku pobrali się, a obecnie para wychowuje troje dzieci - siedmioletnią Natalię, pięcioletniego Cristiana oraz urodzoną w 2023 roku Selenę, tworząc szczęśliwą rodzinę. Zawodnik związał się z Polską na stałe i zawsze może liczyć na wsparcie ukochanej żony i potomstwa.

Spodziewaliście się, że Wilfredo Leon właśnie w ten sposób rozpoczął swój związek?

