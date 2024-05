Marcelina Zawadzka w Dzień Mamy (26 maja) poinformowała swoich fanów, że jest w ciąży. "Niebawem, moje drogie, kochane mamy, dołączę do waszego grona" - zdradziła modelka. Marcelina Zawadzka i jej partner Max Gloeckner jeszcze w tym roku przywitają na świecie swoje małe szczęście.

Marcelina Zawadzka i jej ukochany Max Gloeckner poznali się podczas urlopu w Meksyku. W sierpniu 2023 roku para się zaręczyła. W social mediach modelki pojawiło się wtedy zdjęcie klękającego ukochanego, mającego w dłoniach pierścionek.

Narzeczony Zawadzkiej jest niemieckim influencerem oraz przedsiębiorcą, a niedługo zostanie także ojcem. Dzisiaj na Instagramie przyszłej mamy pojawił się nowy wpis.

Zobacz także: Angelina z "Love Island" jest w ciąży. "Nadszedł ten dzień"

Chciałoby się powiedzieć wiele, ale domyślacie się, że to dłuższy temat do rozwinięcia. Traktuję Instagram jako pamiętnik i czy ktoś chce, czy nie to pozwólcie, że będę wrzucała tu ważna momenty, a ten czas uważam, że jest nie do powtórzenia i nie do zapomnienia. Cieszę się, że jesteście tu ze mną

- dodała we wpisie modelka.