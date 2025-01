Jakub Rzeźniczak jest znanym polskim piłkarzem. Profesjonalną karierę piłkarską zaczynał w Widzewie Łódź, skąd w 2004 trafił do Legii Warszawa. Od nieco ponad dwóch lat jest mężem Pauliny, która choć nie była wcześniej znana w show-biznesie, szybko zaskarbiła sobie sympatię internautów. Już niemal rok temu para powitała na świecie swoją pierwszą córeczkę, która jest ich oczkiem w głowie. Na kilka tygodni przed pierwszymi urodzinkami Antosi, podzielili się swoim szczęściem.

Jakub Rzeźniczak odnalazł szczęście u boku Pauliny

W przeszłości Jakub Rzeźniczak wielokrotnie budził kontrowersje i to niemałe. Choć dobrze radził sobie na boisku, w życiu prywatnym co i rusz imały się go różne skandale, przede wszystkim wynikające z nieudanych związków. Piłkarz ma ich bowiem na swoim koncie całkiem sporo, a za sprawą dwóch relacji został ojcem. Najwięcej jednak mówiło się o jego synku z Magdaleną Stępień, który niestety zmarł bardzo szybko.

Po licznych aferach Kuba związał się z nieznaną w show-biznesie z Pauliną, co odbiło się szerokim echem. Początkowo ich relacja budziła sporo emocji, jednak para nie ugięła się pod presją otoczenia i zakochani wzięli ślub w USA. Niedługo potem natomiast ogłosili, że spodziewają się dziecka i tak oto 10 lutego 2024 roku na świat przyszła Antosia.

Kuba i Paulina Rzeźniczakowie podzielili się swoim szczęściem

Dziewczynka jest oczkiem w głowie rodziców, którzy chętnie relacjonują w sieci swoje rodzinne życie. W ubiegłym roku przenieśli się nawet znad morza do Warszawy, gdzie rozpoczęli nowy etap. Obecnie cieszą się przychylnością internautów, co motywuje ich do tego, by pokazywać ze sfery prywatnej jeszcze więcej. Teraz obwieścili dumnie, że mała Antosia, która dopiero za kilka tygodni będzie obchodzić swoje pierwsze urodzinki, już zaczęła chodzić!

Z tej okazji opublikowali uroczy filmik, będący zlepkiem nagrań z ostatniego okresu, na których widać, jak dziewczynka uczyła się nowej umiejętności.

Rozwój dziecka to piękny proces - napisali z dumą.

Internauci gratulują Rzeźniczakom

Jak mogliśmy przewidzieć, rozczulający filmik z Antosią wywołał ogromny zachwyt wśród odbiorców. Nie ominęli więc gratulacji dla dumnych rodziców i ich córeczki oraz nie szczędzili ciepłych słów.

Brawo dla Antosi, silna dziewczyna... chyba nie ma jeszcze roczku

Ale słodka i zdolna Antosia. Jak szybko zaczęła chodzić!

O jeny, ale teraz będzie broić. Wszystkie szafki i szuflady na sznurki i gumki

Również i my cieszymy się, że Antosia tak pięknie się rozwija!

