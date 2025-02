Nikola z "Żona dla Polaka" po zakończeniu przygody z programem została w Polsce. W finale razem z Mateuszem opowiedzieli o swojej relacji i poinformowali, że ich relacja nie przetrwała. Wygląda na to, że emocje nadal są silne i Nikola właśnie pokazała zdjęcie z Chicago. Zaskoczyła wymownym opisem!

Nikola i Mateusz z "Żona dla Polaka" poinformowali o rozstaniu, a teraz to!

W programie "Żona dla Polaka" relacja między Mateuszem, 24-letnim strażakiem z Chicago, a Nikolą z Częstochowy przyciągnęła uwagę widzów. Początkowo Mateusz dostrzegał w Nikoli zbyt energiczną osobę, jednak z czasem zdecydował się kontynuować znajomość właśnie z nią. Podczas wizyty Mateusza w Polsce Nikola przygotowała dla niego niespodzianki, w tym wizytę na Jasnej Górze oraz spotkanie w lokalnej remizie strażackiej. Fani programu byli przekonani, że ta dwójka stworzy fajną relację, ale tak się nie stało.

Mimo starań, różnice w charakterach stały się widoczne; Mateusz wykazywał większe zainteresowanie tradycyjnymi potrawami niż wspólnymi aktywnościami z Nikolą. Ostatecznie oboje zdecydowali, że pozostaną przyjaciółmi, uznając, że brak "iskry" uniemożliwia rozwój romantycznej relacji. Nikola podkreśliła, że mimo wszystko była to dla niej cenna przygoda.

Nikola z "Żona dla Polaka" zaskoczyła zdjęciem z Chicago

Po zakończeniu udziału w programie "Żona dla Polaka" Nikola jest aktywna w mediach społecznościowych. Wcześniej pokazywała zdjęcia z miejsc, które odwiedzali wspólnie z Mateuszem, a jej obserwatorki piszą wprost, że pokazała się od jak najlepszej strony i świetnie reprezentowała swój kraj. Teraz Nikola z "Żony dla Polaka" nagle zaskoczyła nowym zdjęciem i dodała dość zaskakujący opis.

Standardowo, kto wie-ten wie. Tak wyglądała moja mina praktycznie 24 h napisała Nikola.

Co ciekawe, Nikola oznaczyła też miejsce, w którym zostało zrobione zdjęcie i jest to Chicago, gdzie mieszka Mateusz.

Ps. To był tak cudowny wieczór! Aż się popłakałam przyznała Nikola

Czyżby Nikola podobnie jak Andżelika zdecydowała się wrócić do Chicago? Uczestniczka nie zdradziła, czy zdjęcie zostało zrobione już po programie.

Instagram @vanessamaev1

Nikola w finale "Żony dla Polaka" dowiedziała się prawdy

Nikola i Mateusz w finałowym odcinku "Żony dla Polaka", który prowadził Kacper Kuszewski, poinformowali o tym, że swoją relację chcą kontynuować jedynie na stopie przyjacielskiej. Oboje stwierdzili, że nie pasują do siebie, bo mają zupełnie inne charaktery. To jednak nie wszystko! Przy okazji rozmowy na temat byłych kandydatek, kiedy padło imię Patrycji, to Mateusz natychmiast zareagował i powiedział, że jest ona świetną dziewczyną. To wtedy Nikola dowiedziała się, że Mateusz wybrał ją, po rozmowie z Patrycją, kiedy "dała mu kosza".

