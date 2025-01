Aneta ze "Ślubu" podzieliła się cudowną nowiną, minął trzeci miesiąc! "Jesteśmy szczęśliwi"

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają powody do świętowania i to naprawdę poważne. Była uczestniczka "ŚOPW' pokazała wymowne zdjęcie i podzieliła się swoim największym szczęściem.. Na taką właśnie wiadomość czekali ich oddani fani. Co właśnie zadziało się w rodzice Anety, Roberta, Mieszka i Hani?