Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie na którym z dumą trzyma swoją suknię ślubną. Okazuje się, że narzeczona Kamila odebrała już od projektanta swoją wymarzoną kreację, w której powie "tak". Ślub uczestników hitu Telewizyjnej Jedynki zbliża się naprawdę wielkimi krokami, a Joanna nie ukrywa, że jest zachwycona swoją ślubną stylizacją.

Joanna i Kamil z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" odliczają dni do swojego ślubu. Zakochani, którzy poznali się na planie programu o poszukujących miłości rolnikach, od kilku miesięcy przygotowywali się do uroczystości podczas której wypowiedzą słowa przysięgi małżeńskiej. Ostatnio Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z wieczoru panieńskiego, a teraz pochwaliła się kadrem spod salonu z sukniami ślubnymi. Okazuje się, że ukochana Kamila odebrała już swoją kreację w której zaprezentuje się na ślubie!

Już rok temu Joanna z "Rolnik szuka żony" zdradziła termin ślubu z Kamilem i okazało się wówczas, że ceremonia została zaplanowana na początek września 2023 roku. To oznacza jedno, do ślubu zostalo już zaledwie kilkanaście dni! Niestety, dziś wiadomo już, że na ślubie Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony" zabraknie Marty Manowskiej. Prowadząca hit TVP w rozmowie z Party.pl tlumaczyła, dlaczego nie będzie mogła pojawić się na ceremonii.

Mamy nadzieję, że zakochani pochwalą się swoim szczęściem i opublikują zdjęcia z ceremonii. Przypominamy, że ukochana rolnika już jakiś czas temu zdradziła, w jakim stylu będzie jej suknia ślubna.

Na początku uparłam się na suknię w stylu księżniczki, ale po rozmowach z Maciejem (projektantem przyp. red.) doszliśmy do wniosku, że nie będzie pasowała do stylu naszego wesela, które będzie sielskie, wiejskie i doszliśmy do kompromisu. Będzie to połączenie sukni w stylu księżniczki i stylu boho- mówiła w "Pytaniu na śniadanie".