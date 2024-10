Ostatnie lata u Joanny Opozdy nie należą do najłatwiejszych. Stosunkowo niedawno aktorka rozstała się z Antonim Królikowskim. Od lutego br. ciągnie się sprawa rozwodowa Opozdy i Królikowskiego. Pomimo wielu nieprzychylnych sytuacji, jakie na przestrzeni ostatnich lat spotkały mamę Vincentego wielokrotnie pokazywała, że potrafi cieszyć się chwilą.

Joanna Opozda pokazała urocze zdjęcie

Joanna Opozda to jedna z aktorek, które nie boją pokazywać się, jak tak naprawdę wyglądach jej życie. Nie ukrywa jeśli ma cięższe chwile, ale także celebruje te przyjemne. Fani są wdzięczni swojej idolce, że pomimo trudnych momentów dzieliła się z nimi tym, co czuje. Tym razem na profilu Joanny pojawiło się nowe zdjęcie przedstawiające dwie najważniejsze osoby w życiu aktorki. Na zdjęciu na InstaStories widzimy synka aktorki - Vincentego, który przyszedł na świat 22 lutego 2022 roku, a także jej ukochanego pupila.

Moje cudowne maluchy - podpisała zdjęcie aktorka.

Widać, że maluchy ze zdjęcia świetnie się ze sobą "dogadują" i najprawdopodobniej pupil jest pierwszym przyjacielem Vincentego. Jak nie od dziś wiadomo wpływ zwierząt na rozwój dziecka już od najmłodszych lat. Zwierzęta mają istotny wpływ na rozwój dziecka, oferując szereg korzyści psychologicznych, emocjonalnych i społecznych. Kontakt z domowymi zwierzętami pomaga dzieciom w rozwijaniu empatii, odpowiedzialności oraz zrozumienia potrzeb innych istot. Zwierzęta, zwłaszcza psy, zachęcają dzieci do większej aktywności fizycznej, co jest bardzo korzystne dla ich zdrowia. Obecność zwierząt może działać uspokajająco, co jest szczególnie korzystne dla dzieci w okresie dorastania. Badania pokazują, że zabawa lub głaskanie zwierzaka może obniżać poziom kortyzolu, hormonu stresu, co przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa i spokoju u dziecka. Ogólnie rzecz biorąc, zwierzęta mają pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.

