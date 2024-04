Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio coraz częściej dzielą się z fanami kadrami z życia codziennego. Nie tak dawno para obchodziła rocznicę ślubu cywilnego i właśnie z tej okazji postanowili wyjechać razem na wakacje. Teraz Kornelia opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie i pochwaliła się swoim szczęściem.

Jakiś czas temu Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyli fanów i pochwalili się kadrami z zaręczyn. W programie para wzięła ślub cywilny, a teraz byli uczestnicy hitu TVN planują również ślub kościelny. Chwilę po tej informacji Kornelia i Marek przypomnieli internautom, że minął rok od ich ślubu w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Teraz z kolei przyszedł czas na kolejne niespodzianki... Kornelia i Marek wyjechali na wyjazd rocznicowy na Wyspy Kanaryjskie, z których kobieta podzieliła się pięknym zdjęciem.

Kornelia z "ŚOPW" niedawno pokazała zdjęcie z mężem, a teraz postanowiła zapozować sama. Fani są przekonani, że kobieta przechodzi obecnie wspaniały czas i widać na jej twarzy szczęście.

Jeden z najładniejszych punktów widokowych na Gran Canarii, chociaż droga tam nie była łatwa to było warto. Mąż dał radę i dojechał do miejsca docelowego. Objechaliśmy już całą wyspę, codziennie odwiedzamy nowe miejsca, to najlepszy czas. Jutro kolejny dzień i kolejne przebyte kilometry po wyspie

- napisała Kornelia na swoim Instagramie.