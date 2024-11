Kornelia i Marek poznali się w 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zgłosili się do programu by znaleźć miłość i zrobili wszystko, by wykorzystać daną im szansę. Dziś są już ponad dwa miesiące po ślubie i właśnie podzielili się wzruszającymi kadrami. Piękne, co mogą zobaczyć ich fani na ich profilach społecznościowych na Instagramie.

Reklama

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali wzruszające kadry

Kornelia i Marek z dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub we wrześniu. Ich relacja wzruszała fanów programu i z niecierpliwością czekali na ich dalsze losy, w kwestii formalizowania związku. Para szybko zdecydowała się na ślub kościelny, a w ostatnich miesiącach co jakiś czas dzielą się wspomnieniami z tego pięknego dnia. W sieci pojawiła się właśnie tzw. rolka dokumentująca ich sesje ślubną.

Filmowa pamiątka z sesji ślubnej w plenerze. Cudowny czas, piękne momenty i ta radość… - napisała fotografka.

Trudno się nie zgodzić, sami spójrzcie na zakochanych!

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od przyszłego roku będą mieli dwie rocznice do świętowania, jedną ślubu w programie, w którym się poznali, a drugą ślubu kościelnego, który wzięli z miłości. Zakochani już od momentu zakończenia emisji ich sezonu w programie, zasypywani byli pytaniami co dalej. Od samego początku nie ukrywali, że będą chwili wziąć drugi ślub, jak zapowiadali tak też zrobili.

Fani z niecierpliwością wypatrują ich aktywności w mediach społecznościowych, chociaż uczestnicy nie zdecydowali się korzystać ze swojej popularności od czasu do czasu dzielą się ważnymi dla siebie chwilami. Na początku roku Marek nawet zdecydował się oświadczyć Kornelii, chociaż właściwie byli już małżeństwem. Ukochana doceniła ten gest, a fani nie kryli wzruszenia, chociaż sposób, w jaki zrobił to Marek budził dyskusję.

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Historia Marka i Kornelii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to coś, czego życzymy wszystkim uczestnikom, którzy decydują się wziąć udział w ślubnym eksperymencie emitowanym na antenie TVN. Aktualnie trwa 10. edycja programu, a w trakcie jej oglądania nie brakuje emocji. Szczególnie głośno jest o Agacie i Piotrze. Wygląda na to, że para przeżywała burzliwy eksperymentalny miesiąc. Ostatnio widzowie mogli zobaczyć fragment awantury, jakiej w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie było. Internauci komentują również relację Asi i Kamila, którym coraz ciężej się dogadać. Największą sympatię z kolei budzą Agnieszka i Damian, którzy według oglądających mają największe szanse na przetrwanie w małżeństwie. Jednak czy tak się wydarzy? Trzymamy kciuki za wszystkie pary.

Reklama

Zobacz także: Kornelia i Marek z "ŚOPW" wzięli ślub! "Najpiękniejszy pierwszy taniec, jaki widziałam"