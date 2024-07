Marta Manowska w ostatnim czasie coraz częściej dzieli się z fanami swoim szczęściem. Regularnie dodaje nowe posty na swój Instagram i w takiej sytuacji nie mogło być inaczej. Fani są przeszczęśliwi! Aż roi się od ciepłych słów.

Marta Manowska dzieli się swoim szczęściem

Od kilku tygodni w mediach krąży informacja, że Marta Manowska jest zakochana. Co prawda prezenterka nie potwierdziła tych doniesień, jednak fani nie mają wątpliwości. W ostatnim czasie Marta dodaje bardzo dużo zdjęć na swoje social media i niemalże na każdym z nich jest bardzo radosna i uśmiechnięta. Dopiero co, mówiło się, że Marta Manowska ponownie poprowadzi "The Voice Senior", a teraz doniesienia potwierdziła sama zainteresowana. Jej ostatni wpis nie pozostawia złudzeń. Zdjęcia do najnowszej edycji "The Voice Senior" właśnie się zaczęły!

To zaczęliśmy 6, dla mnie 5, edycję @thevoiceseniortvpI i to z wysokiego C. W bardzo ważnym dla mnie miejscu. Kocham energię tych ludzi. Do zobaczenia niebawem na antenie - napisała Marta.

Fani nie kryją zachwytu, że to właśnie Marta Manowska ponownie poprowadzi muzyczne show:

Ale się cieszę, że pani wróciła! Najlepsza prowadząca

Cudownie, że będziesz

Ale się cieszę. Mega, że to Pani będzie prowadzić

Co ciekawe, w mediach pojawiła się informacja, że u jej boku zabraknie Rafała Brzozowskiego, a jego miejsce ma zająć Robert Stockinger! To świetny czas w życiu Marty Manowskiej, ponieważ oprócz "The Voice Senior" poprowadzi najnowszą edycję "Rolnik szuka żony".

Wygląda na to, że w życiu Marty Manowskiej wszystko układa się pomyślnie. W ostatnim poście przekazała światu, że jest w idealnym dla siebie miejscu i otacza się wspaniałymi ludźmi:

To na razie chyba najpełniejszy mój rok.Pełen troski o siebie, o swoje zdrowie, czas, siłę fizyczną i psychiczną. Pełen ciepła, dobrych ludzi, wypełnionych po brzegi weekendów, przyjaciół, ciepłych nocy. Pełen wolności, podróży, biegania, natury.Czuję, że tak dobrze wykorzystuje czas.Nie tracę energii a ją mnożę.Chyba w końcu znalazłam klucz do balansu między życiem zawodowym, które kocham a prywatnym. I dbaniem o siebie.A jeszcze tyle przede mną

