Nowotwór prostaty – poznaj objawy choroby

Rak prostaty, czyli nowotwór gruczołu krokowego, to jeden z najczęstszych nowotworów występujących u mężczyzn. Schorzenie rozwija się powoli, a poważne objawy pojawiają się dopiero po kilkunastu latach. Nawet jeśli chory zaczyna je odczuwać to często to lekceważy i udaje się do specjalisty dopiero wtedy, kiedy symptomy nasilają się.