Sylwia Przybysz zdobyła w sieci popularność jako youtuberka, ale i piosenkarka. W przeszłości nagrała piosenki w duecie m.in. z Mezo, Verbą i DJ Remo. Karierę muzyczną rozpoczęła jednak w 2012 toku od publikowania coverów i dopiero później zaczęła tworzyć własne numery. Od kilku lat zainteresowanie budzi przede wszystkim jej życie osobiste, na rzecz którego zresztą Sylwia odsunęła muzykę na dalszy plan. Właśnie przekazała wieści, po których fani wpadli w ogromny zachwyt!

Sylwia Przybysz zdobyła popularność dzięki muzyce

Sylwia Przybysz, a właściwie Sylwia Dąbrowska, jest jedną z czołowych postaci w Internecie, która przez lata zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów. Na samym Instagramie śledzi ją 2 miliony użytkowników, a ona sama chętnie pokazuje tam swoje życie rodzinne u boku ukochanego, Jana Dąbrowskiego, i trzech córeczek. Odkąd Sylwia została mamą, na dalszy plan odsunęła muzykę, od której przecież zaczęła się jej popularność w mediach społecznościowych. Sympatycy od dawna domagali się jej powrotu do korzeni i jak się okazało, nie muszą dłużej prosić!

Sylwia Przybysz wraca do korzeni

26-latka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, pod którym dumnie poinformowała, że pewnym krokiem wraca do tworzenia muzyki! Co więcej, za sobą ma już pierwsze nagrania, a to oznacza, że kawałki dotrą do fanów szybciej, niż mogliby przypuszczać.

Właśnie dostałam demówki nowych piosenek i jestem tak podekscytowana! Nie mogę się doczekać, aż usłyszycie gotowe utwory!

Jak mogliśmy się spodziewać, wiadomość wywołała wielki zachwyt wśród internautów, którzy podobnie jak Sylwia, nie mogą się już doczekać.

Już coraz bliżej, ale fajnie

Nie mogę się doczekać! Czuję, że to będzie CUDOWNE

Sylwia i Jan Dąbrowscy jedną z popularniejszych par w Internecie

Sylwia Przybysz urodziła się 28 sierpnia 1998 roku w Ciechanowie. Karierę muzyczną rozpoczęła w 2012 roku, publikując covery na swoim kanale YouTube. Już w 2015 roku wydała debiutancki album studyjny pt. "Plan". Jej mężem jest Jan Dąbrowski, znany jako JDabrowsky - polski youtuber, prezenter radiowy i telewizyjny. Urodził się 29 września 1996 roku w Legnicy.

Swoją działalność w serwisie YouTube rozpoczął w 2011 roku, początkowo publikując filmy związane z grafiką komputerową, a następnie koncentrując się na grach komputerowych, co przyniosło mu dużą popularność. Związek Sylwii i Jana rozpoczął się w 2018 roku, a w 2022 stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się trzech córeczek: Poli, Neli i Jaśminy.

Niedawno Dąbrowscy przeprowadzili się do nowego domu, którego remont chętnie relacjonowali na Instagramie. Wykończenie wywołało jednak szereg skrajnych opinii, a to dlatego, że para postawiła na minimalistyczne, momentami dość surowe wnętrza.

Podobnie jak fani, również i my nie możemy się doczekać, aż Sylwia zaprezentuje nam swoje nowe piosenki.

