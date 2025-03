Danka z czwartej edycji "Farmy" w rozmowie z Party.pl odniosła się do wydarzeń w programie i skomentowała domysły internautów na temat jej ślubu z Michałem. Nie zabrakło również komentarza na temat jej konfliktu z Wiolą.

Chociaż czwarta edycja "Farmy" już się zakończyła, to emocje związane z uczestnikami nie opadają. Tuż po wielkim finale programu wyszły bowiem na jaw zaskakujące informacje. Wiola z "Farmy" zdradziła, co Danka zrobiła po programie, a Danka szybko odpowiedziała na zarzuty koleżanki z programu. Nie jest tajemnicą, że konflikt uczestniczek programu rozpoczął się, gdy Danka zauważyła, że Michał spędza czas z Wiolą. Pierwsza kłótnia miała miejsce niedługo po "ślubie" Danki i Michała na "Farmie".

Teraz Danka z "Farmy" w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła, dlaczego w ogóle chciała wziąć "ślub" w programie? Zaskoczyła komentarzem.

U mnie w domu jest tak, w moich regionach, że nie można spać w łóżku bez ślubu. Potraktowałam to bardzo symbolicznie, mówię tak -nie no, jak mój tata to zobaczy, że śpię z chłopem bez ślubu, to mi nie wybaczy. Mówię ''Janosik my musimy wziąć ślub, nie ma innej opcji, a przy okazji zawiążemy pakt''. (...) To był cudowny moment, który bardzo wspaniale wspominam - cały ślub i wesele bo wszyscy się zaangażowali. To był ślub symboliczny

wyznała Danka.