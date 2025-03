Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci: synka Mieszka oraz córeczki Hani. Narodziny drugiego dziecka były dla Anety i Roberta trudnym czasem, ponieważ mała Hania urodziła się jako ekstremalny wcześniak.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do dziś relacjonuje jak wygląda walka o zdrowie jej córeczki. To co dzisiaj pokazała w sieci, wzruszyło wielu jej fanów:

Reklama

Super, od razu widać, że Hanutka jest szczęśliwa. Szczęśliwe dziecko to szczęśliwa mama. Dzielna dziewczynka. Brawo

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o zdrowiu córki

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się szóstej edycji programu. Niedługo po emisji podzielili się wieściami, że spodziewają się dziecka. Mieszko przyszedł na świat w lutym 2022 roku. Z kolei w maju 2023 roku Aneta i Robert poinformowali, że urodziło im się drugie dziecko - córeczka Hania.

Narodziny córeczki Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" były jednak dalekie od tych wymarzonych, ponieważ dziewczynka urodziła się w 24 tygodniu ciąży. Hania dziś rozwija się zdrowo, a jej rodzice dzielą się jej postępami w mediach społecznościowych. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcie z rehabilitacji i przyznała:

Ech trzeba być człowiekiem o mocnych nerwach, żeby to wytrzymać czasem. Nie wszyscy by potrafili, zaręczam Wam...

Dodała jednak:

Ale dzięki temu i dzięki tym Paniom wszystko poszło w tę stronę, w którą powinno pójść. Więc warto pamiętajcie o tym.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z córeczką

Chwilę później dodała jednak wzruszające zdjęcie z małą Hanią. Dziewczynka uśmiecha się od ucha do ucha. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała:

Jak napisałam na story, czasem jest ciężko, ale i tak po każdych zajęciach Hania wygląda tak. Sama chyba po prostu wie, że to wszystko jej tylko służy:) a poza tym Hania kocha te Ciocie tam:) mamy szczęście do ludzi, naprawdę. Pozdrawiamy wszystkich małych i dużych wojowników, którzy codziennie o siebie walczą jak my

Fani Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od pierwszego momentu mocno trzymają kciuki za zdrowie małej Hani. I tym razem nie brakuje wzruszających słów nie tylko dla malutkiej ale również jej mamy:

Super, od razu widać, że Hanutka jest szczęśliwa. Szczęśliwe dziecko to szczęśliwa mama. Dzielna dziewczynka. Brawo

Hania wojowniczka. Cudna, dzielna dziewczynka

Silne z Was kobietki. Dużo siły i uśmiechu życzę

A Hania rozwija się dobrze zgodnie z swoim ''wczesniaczym falstartem'' jest cudna

Na to ostatnie Aneta odpowiedziała:

Dużo pracy to ją kosztuje, ale tak, większych problemów nie mamy, więc oby tylko tak dalej...

Zobacz także: