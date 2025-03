Papież Franciszek wraca do zdrowia: najnowsze informacje z Watykanu

Po 25 dniach hospitalizacji papieża Franciszka lekarze wreszcie przedstawili rokowania. Te dają powody do optymizmu, choć zaznaczono, że Ojciec Święty wciąż musi przebywać w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Wcześniej stan głowy Kościoła był krytyczny. U 88-letniego Argentyńczyka wystąpiły kryzysy oddechowe i konieczne było podłączenie go do maszyny wspierającej oddychanie. To wywołało lawinę spekulacji o ewentualnej abdykacji papieża i przygotowaniach do konklawe. Choć wydaje się, że najgorsze już za biskupem Rzymu, lekarze są ostrożni i podkreślają, że jego sytuacja nadal jest złożona. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało najnowszy komunikat.

Papież Franciszek kontynuuje tlenoterapię

Według najnowszego komunikatu Watykanu, stan zdrowia Papieża Franciszka jest określany jako stabilny, a lekarze zauważyli lekką poprawę. Ojciec Święty znajduje się pod stałą opieką medyczną i przestrzega zaleconych procedur terapeutycznych.

Pomimo trwającej rekonwalescencji, Papież Franciszek uczestniczy w dorocznych rekolekcjach Kurii Rzymskiej, które odbywają się w Watykanie. Z powodu swojego stanu zdrowia bierze w nich udział zdalnie, za pośrednictwem transmisji wideo. Jest to wyraz jego nieustającego zaangażowania w życie Kościoła, mimo chwilowego osłabienia.

W komunikacie Watykanu przekazano, że Ojciec Święty kontynuuje zalecone terapie. We wtorek rano papież Franciszek przyjął komunię świętą.

Papież Franciszek musi zostać w szpitalu

Po optymistycznych rokowaniach zaczęła się dyskusja, kiedy papież Franciszek wróci do Watykanu. Choć jego stan jest stabilny, niektórzy eksperci spekulują, czy będzie mógł kontynuować pontyfikat ze uwagi na obciążenia organizmu i zaawansowany wiek. Duże emocje wywołał fakt, że Ojciec Święty zwołanie konsystorza w Watykanie, który ma na celu kanonizację dwóch błogosławionych: Giuseppe Gregorio Hernandeza Cisnerosa z Wenezueli oraz Bartolo Longo z Włoch. Tego typu wydarzenie, choć standardowe w działalności Kościoła katolickiego, tym razem wzbudziło szczególne zainteresowanie mediów i wiernych na całym świecie.

Fakt, że konsystorz został zwołany w okolicznościach przypominających rezygnację Benedykta XVI w 2013 roku, wywołał spekulacje o możliwym ustąpieniu papieża Franciszka. Były papież również ogłosił swoją decyzję podczas podobnego zgromadzenia kardynałów. Choć Watykan nie skomentował oficjalnie tych doniesień, wśród komentatorów pojawiają się różne teorie dotyczące przyszłości obecnego pontyfikatu.

Papież Franciszek abdykuje?

Kondycja zdrowotna papieża Franciszka od dłuższego czasu budzi zainteresowanie. Niedawne informacje o stabilnym, ale wymagającym leczenia stanie zdrowia Ojca Świętego mogą wskazywać na to, że rozważa on różne scenariusze dotyczące przyszłości swojej posługi. Niektórzy eksperci sugerują, że jeśli papież zdecyduje się na abdykację, może to być związane zarówno z jego stanem zdrowia, jak i potrzebą odnowy w Kościele.

