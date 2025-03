Doda od lat udziela się charytatywnie. Od niedawna głośno mówi na temat zdrowia psychicznego. Kilka lat temu sama zmierzyła się z ciężką depresją, która mogła zakończyć się tragedią. Dziś jako osoba publiczna chce głośno mówić o problemie i radzeniu sobie z nim.

Doda została ambasadorką Fundacji Twarze Depresji. Niedawno wzięła udział w konferencji wcześniej wymienionej fundacji. To właśnie na tę organizację zbierała też pieniądze, udzielając głośnego wywiadu, podczas którego można było wpłacać datki, które przeznaczone zostały na telefony ze wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży.

Temat chorób psychicznych jest Dodzie bliski. Sama jeszcze niedawno zmagała się z depresją. Nie wstydzi mówić się głośno o swoich doświadczeniach. Podczas konferencji Fundacji Twarze Depresji, Doda podjęła temat zdrowia psychicznego. Zauważa duży wpływ mediów społecznościowych na dzieci i młodzież.