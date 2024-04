Paulina i Jakub Rzeźniczakowie dwa miesiące temu zostali rodzicami małej Antoniny. Tuż przed jej narodzinami para zniknęła z sieci i wróciła dopiero kilka tygodni po powitaniu córki na świecie. Teraz Paulina wreszcie przyznała, dlaczego nie relacjonowała przebiegu ostatnich dni ciąży oraz pierwszych dni w nowej roli. To straszne!

Dramat Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków. To działo się niedawno

Paulina Rzeźniczak wróciła pamięcią do momentu, kiedy mała Antoninka przyszła na świat. Okazuje się, że kobieta postawiła na prywatną klinikę i była to decyzja spowodowana złymi doświadczeniami oraz zasłyszanymi opiniami. Po czasie żona piłkarza uważa, że był to doskonały wybór, ponieważ jak sama przyznała, poród wspomina dość traumatycznie. Co więcej, Antonina przechodziła pewne komplikacje:

Zdecydowaliśmy się rodzić prywatnie. Teraz kiedy jestem po i mieliśmy komplikacje poporodowe z Antosią, to jestem wdzięczna za opiekę nad naszą córką i nade mną również, bo pierwsze godziny po porodzie były straszne, a opieka medyczna nie zapomniała również o wsparciu rodziców(...) Nie żałuję żadnej złotówki wydanej na ten szpital tylko dlaczego w Polsce musimy płacić za to, żeby być dobrze traktowanym podczas porodu? - napisała Paulina Rzeźniczak.

Na koniec swojego szczerego wyznania Paulina Rzeźniczak podsumowała:

Szpital to miejsce, w którym zawsze powinniśmy czuć się bezpiecznie - zakończyła Rzeźniczak.

Teraz wszystko stało się jasne. Oczywistym jest, że jeśli córka Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Rzeźniczaków walczyła w szpitalu o pełnię zdrowia, jej rodzice nie myśleli o kontakcie z fanami na Instagramie. Na szczęście obecnie wszystko jest w porządku, a Antoninka właśnie skończyła dwa miesiące - o czym poinformowała Paulina Rzeźniczak.

Gołym okiem widać, że świeżo upieczeni rodzice poświęcają córeczce każdą wolną chwilę. Ostatnio Jakub Rzeźniczak przyznał nawet, że ... "poświęcił" na rzecz opieki nad Antoniną oglądanie meczu:

Jak masz 7-tygodniową córeczkę, to karne oglądasz rano, bo wczoraj zasnąłeś - wyznał piłkarz.

Lubicie oglądać Jakuba i Paulinę Rzeźniczaków na Instagramie?

