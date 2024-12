Jeszcze do niedawna Doda kojarzyła się wszystkim z osobą, która jest nie do zdarcia. Dopiero kilka lat temu zdecydowała się odsłonić swoją wrażliwszą stronę i opowiedziała o trudnych tematach, z którymi musiała się mierzyć. Artystka przyznała się do walki z depresją, a także wyznała, że miała momenty, kiedy nic nie miało dla niej sensu. Od tamtej pory stara się głośno poruszać trudne tematy zdrowia psychicznego. Między innymi na ten temat porozmawialiśmy z Dodą podczas ostatniego spotkania.

Doda o zdrowiu psychicznym

Jako młoda dziewczyna Doda nie miała łatwo. Wkraczając do show-biznesu musiała nieustannie mierzyć się z hejtem, nie tylko tym wylewającym się w sieci, ale również medialnym. Łatwo nie mieli również Ci, którzy ją wspierali. Doda nie ukrywa: "Jak zaczynałam karierę, wszyscy obrażali moich fanów". Po ponad 20 latach stażu w show-biznesie nie zapomniała o tym. Jednak swoją drogę i swoje "demony" postanowiła przekuć w coś wartościowego. Niedawno sama opowiedziała o swojej depresji, która mogła doprowadzić do sytuacji zagrażającej jej życiu. Wzięła udział w kampanii "Twarze depresji". Teraz z rozmowie z Party.pl kolejny raz zabrała głos w sprawie zdrowia psychicznego, nie ukrywając, że stara się wspierać swoich fanów i nierzadko poruszać trudne tematy publicznie:

Cieszę się, że też daję taką ostoję i przestrzeń po poruszania ciężkich tematów i dzieci i młodzież mogą napisać do mnie o jakąś radę czy publiczne zwrócenie uwagi na jakiś problem. Ja się nie wstydzę, że przechodziłam depresję, że choruję na nerwicę

Dodała:

Cieszę się, że jako osoba pracująca w show-biznesie mogę dawać wzór wysoko funkcjonującej osoby, pozytywnej i spokojnej w tym wszystkim, która akceptuje ten stan rzeczy i umie sobie z tym wszystkim radzić. Dlatego też młodzież czy dzieci widzą, że sobie z tym poradzą. Nie wstydzą się sięgać po pomoc i mówić głośno o chorobach psychicznych.

Więcej przemyśleń Dody na temat ważnego jak i trudnego tematu zdrowia psychicznego znajdziecie w naszym wideo, a całą rozmowę z Dodą przy okazji świątecznego spotkania z fanami, znajdziecie poniżej:

