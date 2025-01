Lara Kraśko, córka Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśki, niedawno przebywała w szpitalu z powodów zdrowotnych, których rodzina nie ujawniła publicznie. Matka dziewczynki w mediach społecznościowych wyraziła wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymali w trudnym czasie. Zaznaczyła jednak, że choć Lara wróciła już do domu, to jej stan jest daleki od pełni zdrowia.

Karolina Ferenstein-Kraśko w swoim wpisie podkreśliła, że dziewczynka jest „słabiutka i chudziutka”, co jest efektem jej niedawnego pobytu w szpitalu. Rodzina teraz koncentruje się na zapewnieniu córce odpowiedniej opieki i warunków do powrotu do zdrowia.

Córka Piotra Kraśki trafiła do szpitala

W weekend Piotr Kraśko poinformował, że jego córka Lara trafiła do szpitala i przyznał, że początek roku 2025 zaczął się dla nich od trudnej sytuacji. Prywatnie dziennikarz jest ojcem trójki dzieci: Konstantego, Aleksandra oraz Lary. Prowadzący "Fakty TVN" rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale teraz zrobił wyjątek i poinformował o pobycie najmłodszej córki w szpitalu. Przy okazji podziękował też lekarzom za wspaniałą opiekę oraz Jurkowi Owsiakowi za to, że sprzęt WOŚP znalazł się w szpitalu.

Tak się wydarzyło, że akurat teraz, parę ostatnich dni, 'spędziliśmy' w Szpitalu Dziecięcym na Niekłańskiej w Warszawie. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom, którzy tam pracują za niesamowitą, troskliwą opiekę pisał na Instagramie Piotr Kraśko.

Karolina Ferenstein-Kraśko martwi się o zdrowie córki

Teraz Karolina Ferenstein-Kraśko zabrała głos i poinformowała, że córka już opuściła szpital i zwróciła uwagę, że wyzwania związane z chorobą córki były trudnym doświadczeniem dla całej rodziny. Jak wynika z wpisu żony dziennikarza proces rekonwalescencji Lary będzie wymagał czasu. Priorytetem jest teraz odpowiednia opieka, aby dziewczynka stopniowo wracała do zdrowia. Rodzina unika szczegółowych informacji na temat natury problemów zdrowotnych dziewczynki, koncentrując się na jej prywatności. Karolina Ferenstein-Kraśko podkreśliła, że dziewczynka wciąż potrzebuje wsparcia i spokoju.

Wypuścili nas ze szpitala. Lara jest słabiutka i chudziutka, ale uśmiechnięta i optymistyczna. Przejmuję od niej dziecięcą wiarę, że każdy kolejny dzień będzie przynosił same dobre rzeczy albo takie, z którymi pomimo przeciwności i tak sobie poradzimy! Rok 2025 zaczynam bez pierwszych dwóch tygodni. Teraz już będzie tylko lepiej. - napisała Karolina Ferenstein-Kraśko na Instastory

Żona Piotra Kraśki dziękuje za wsparcie

Karolina Ferenstein-Kraśko w wyjątkowych słowach podziękowała za mnóstwo słów wsparcia, które popłynęły do nich po tym, jak ujawnili, że ich najmłodsza córka trafiła do szpitala. Wiele gwiazd przesyłało życzenia zdrowia dla Lary, a fani trzymali kciuki, aby 9-latka jak najszybciej wróciła do zdrowia i mogła wrócić do domu.

Bardzo dziękujemy za słowa otuchy i życzenia powrotu do zdrowia dodała żona dziennikarza.

Trzymamy kciuki za Larę i życzymy jej dużo zdrowia!