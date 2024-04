W niedzielny poranek Roksana Węgiel i Michał Kassin zwrócili się do swoich fanów prosto ze studia "Tańca z gwiazdami". Para poinformowała, że została ściągnięta z łóżka z samego rana. Ich dzień zapowiada się dość intensywnie, co może wywołać pewne komplikacje.

Roksana Węgiel i Michał Kassin zaniepokoili wyznaniem

To już dziś odbędzie się szósty odcinek tanecznego show Polsatu. Roksana Węgiel i Michał Kassin należą do jednej z najbardziej uzdolnionych par tej edycji. Jurorzy są zachwyceni ich występami, choć w ostatnim odcinku mieli pewne sugestie, co do ich choreografii. Para wyciska siódme poty na sali treningowej, by powtórzyć sukces z trzeciego odcinka i otrzymać "cztery dziesiątki" od jury. Roksana Węgiel i Michał Kassin zwrócili się do fanów tuż przed odcinkiem "Tańca z gwiazdami" z pewną prośbą. W niedziele musieli jechać do studia już od samego rana i pokazali, jak wyglądają ich przygotowania do odcinka.

Wojciech Olkusnik/East News

Udział w "Tańcu z gwiazdami" to nie tylko wiele godzin spędzonych na sali treningowej, ale również i wiele wyrzeczeń. Para musiała wstać bardzo wcześnie rano, by znaleźć się w studiu. Dzień zaczął się dla nich dość intensywnie — miejmy nadzieje, że zmęczenie nie pojawi się u nich w trakcie występu.

Jesteśmy już na próbach od samego rana — zdradziła Roksana Węgiel.

Intensywnie, nie dali spać — wtrącił się Michał Kassin.

Nie dali. Głosujcie dziś kochani na pare numer 5, nie możemy się doczekać i próbujemy, dziś cały dzień tutaj będziemy tańczyć — dodała wokalistka.

Instagram @roxie_wegiel

Poza "Tańcem z gwiazdami" wokalistka również przygotowuje się do pierwszego tańca i swojego wesela. Ostatnio poznaliśmy termin ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, który zbliża się już wielkimi krokami. To naprawdę jest przełomowy rok w życiu artystki!

