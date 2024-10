Julia Wieniawa, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd w Polsce, otwarcie podzieliła się swoimi trudnościami związanymi z kryzysem psychicznym. Wieniawa ujawniła, że przeszła przez okres intensywnych zmagań emocjonalnych, w tym stanów lękowych i depresyjnych.

Julia Wieniawa o walce z kryzysem psychicznym

Julia Wieniawa otwarcie mówi o swoich doświadczeniach związanych z kryzysem psychicznym, który przeżywała w ostatnich latach. Aktorka wyznała, że od dłuższego czasu zmagała się z falami emocji, przechodząc od stanów euforii do głębokiego smutku i lęków. Jak sama przyznała, były to dla niej chwile stagnacji, w których nie wiedziała, jak szukać pomocy. Dopiero wsparcie bliskiego przyjaciela pomogło jej postawić pierwszy krok w kierunku poprawy.

Wieniawa zwróciła na fakt, że zdrowie psychiczne w Polsce nadal bywa tematem tabu, szczególnie w pewnych kręgach. Na kanapie "Dzień Dobry TVN" Julia Wieniawa opowiedziała o swoich zmaganiach z lękiem i przyznała, że mimo sukcesów zawodowych, nie była w stanie cieszyć się tym, co osiągnęła.

Mam czasem takie momenty uniesienia i euforii, a potem doła i stanów lękowych. Chciałabym zwrócić uwagę na temat zdrowia psychicznego w Polsce, bo nadal w pewnych kręgach jest to temat tabu - wyznała Julia.

Wieniawa wyznała, że te zmienne emocje pojawiały się falowo, powodując coraz większą frustrację i stagnację. Aktorka przyznała również, że nie wiedziała, jak szukać pomocy.

Byłam w bardzo złym momencie, w stagnacji, że nie wiedziałam nawet, o jaką pomoc mogłabym prosić - wyznała.

Wtedy na jej drodze pojawił się przyjaciel, którego wsparcie okazało się kluczowe. Julia podkreśliła, że jest mu bardzo wdzięczna i wiele to zmieniło. Aktorka dodała również, że ważne jest, by mówić o zdrowiu psychicznym i przypomniała, że problemy psychiczne mogą dotknąć każdego, niezależnie od statusu czy kariery. Wieniawa zwróciła uwagę na to, że młodzi ludzie są szczególnie narażeni na stres związany z presją społeczną i zawodową.

Zauważyłam, że im wyżej jestem, im więcej osiągnęłam, tym moja głowa czuje się gorzej. Chyba nigdy w życiu aż tyle łez nie wylałam - przyznała Julia.

EastNews/ Artur Zawadzki

Jednym z ważnych działań, w które Julia Wieniawa się angażuje, jest projekt „Młode Głowy” wspierany przez Fundację Unaweza. Projekt ten ma na celu promowanie zdrowia psychicznego wśród młodzieży, szczególnie w obliczu rosnących wyzwań związanych z presją społeczną i życiem w mediach społecznościowych. Projekt ten promuje nie tylko otwartość na rozmowy o zdrowiu psychicznym, ale również normalizuje korzystanie z pomocy psychologicznej. Wieniawa zaznacza, że istnieje wiele miejsc, gdzie młodzi ludzie mogą uzyskać wsparcie, nawet jeśli nie mają możliwości korzystania z prywatnych usług terapeutycznych.

Julia Wieniawa nie tylko dzieli się swoimi doświadczeniami, ale również daje cenne rady, jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Czasami trzeba pozwolić sobie na te ciemniejsze emocje, dać sobie je przepracować - powiedziała aktorka.

Podkreśliła również, jak ważne jest, by nie ignorować problemów, ale szukać sposobów na ich rozwiązanie. Zauważa, że unikanie trudnych tematów może jedynie pogłębić kryzys.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i nowy singiel Wieniawy

Premiera nowego singla Julii Wieniawy „Nic nie zmieni?” zbiega się z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Artystka przyznaje, że utwór jest bardzo osobisty i odzwierciedla stan emocjonalny, w którym się znajdowała w najtrudniejszych chwilach swojego życia. Piosenka ta ma na celu inspirowanie do rozmów o emocjach i pokazywanie, że nikt nie jest sam w swoich zmaganiach.

Trzeba o tym mówić głośno i nie wstydzić, się prosić o pomoc - podkreśla Wieniawa.

Piosenka i projekt „Młode Głowy” mają na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego oraz zachęcenie młodych osób do szukania wsparcia. Julia Wieniawa, swoją otwartością i zaangażowaniem, stała się ważnym głosem w debacie na temat zdrowia psychicznego w Polsce.

