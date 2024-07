Płatki śniadaniowe są wygodnym sposobem na ten najważniejszy w ciągu dnia posiłek. Zalewamy je mlekiem, jogurtem lub wodą i śniadanie gotowe. Należy jednak pamiętać, że aby nie zaopatrzyć się w potężną dawkę cukru i konserwantów na cały dzień, najlepiej kupować płatki bez konserwantów, sztucznych barwników i cukru. Warto samemu dodać miód, suszone owoce, wiórki kokosowe, orzechy czy migdały.

Płatki zbożowe – na co zwracać uwagę podczas zakupów

Obecnie mamy wybór wśród szerokiej oferty: płatki zbożowe takie jak płatki owsiane, orkiszowe, amarantusowe, jęczmienne, jaglane, żytnie lub wieloziarniste. Płatki z mielonych i prasowanych ziaren kukurydzy – czyli popularne płatki kukurydziane. Płatki lniane, płatki z suszonymi owocami, crunchy. Warto zwracać uwagę na dodatki. Czytajmy dokładnie etykiety – im składników jest mniej tym lepiej dla zdrowia. Zwróćmy uwagę czy nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników, cukru. Gdy wybieramy słodzone płatki dobrze, aby zawartość cukru nie była wyższa niż 6 g na 100 g płatków. Błonnik pokarmowy to składnik, który płatki powinny nam dostarczać. Gdy jest go mniej niż 3 g na 100 g płatków, wówczas jest to poranny zapychacz a nie pełnowartościowy posiłek. Jeżeli lubimy musli, dobrze zrobić je samemu – będziemy mieć pewność co do składników.

Płatki bezglutenowe

Dla osób z nietolerancją glutenu (celiaklią) lub będących na diecie bezglutenowej najlepszym wyborem będą płatki kukurydziane, gryczane, lniane, jaglane lub ryżowe. Na rynku dostępne są również mieszanki bezglutenowych płatków, najczęściej sprzedawane w formie musli.

Przygotowanie płatków – ważne informacje

Pamiętajmy, że gotowanie płatków – np. owsianych znacznie zwiększa ich indeks glikemiczny (co oznacza, że po ich zjedzeniu będziemy szybko bardzo głodni) i przy okazji tracą wiele cennych składników odżywczych. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie namoczenie na noc płatków – rano będą miękkie i gotowe do jedzenia lub zalanie ich lekko ciepłym mlekiem lub wodą. Podobnie obróbka termiczna działa na miód, jeżeli dodamy go do wrzątku lub gorącego mleka, stanie się on pozbawionym wartości odżywczych słodzikiem, dlatego ważne jest, aby miód dodawać zawsze do lekko przestudzonych potraw. Migdały też stracą większą część swoich drogocennych wartości jeżeli potraktujemy je wrzątkiem.

Płatki śniadaniowe – dodatki

Do płatków możemy dodawać otręby pszenne, gryczane, żytnie, orkiszowe itp. które dostarczą dodatkową porcję błonnika i zapewnią uczucie sytości na długo.

Warto pamiętać, że zbyt duża zawartość błonnika w jednej porcji płatków może doprowadzić do nieprzyjemnych w skutkach wzdęć czy uczucia przepełnienia. Dlatego pamiętajmy – 3-5 łyżek płatków w zupełności wystarczy na śniadanie. Jeżeli dodamy do tego w ilościach symbolicznych: suszone owoce, migdały, orzechy, nasiona chia, wówczas będzie to bardzo syty i wartościowy posiłek, który zapewni energię i zaspokoi głód na długo.