Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie" odbiła się szerokim echem w mediach po tym, jak ulubieni prowadzący widzów musieli pożegnać się ze śniadaniówką. Teraz nadszedł ciąg dalszy zmian, co potwierdzili prezenterzy w programie na żywo. O co chodzi tym razem?

Reklama

Kolejna zmiana w "Pytaniu na śniadanie"

Na początku roku role prowadzących "Pytania na śniadanie" przejęły zupełnie nowe osoby po tym, jak w stacji TVP posypały się zwolnienia. Widzowie nie do końca byli przekonani do zmian, które się pojawiły i nie ukrywali tego, że tęsknią za poprzednią obsadą. Ostatnio media znów rozpisywały się o tym, że uwielbiana aktorka dołączy do "Pytania na śniadanie" i poprowadzi cykl "Pokochaj mnie". To jednak niejedyna rewolucja, która nastąpi w najbliższym czasie w śniadaniówce TVP. Prowadzący właśnie potwierdzili kolejne zmiany.

Na Instagramie "Pytania na śniadania" Robert El Gendy pokazał za kulisami, jak wyglądają przygotowywania nowego studia na zewnątrz. W okresie wakacyjnym prowadzący będą prowadzić śniadaniówkę na świeżym powietrzu.

Grzechem byłoby nie zrobić tego. Jest słoneczko i mam nadzieję, że tak do listopada może nawet będzie — mówi na nagraniu Robert El Gendy.

Podczas ostatniego wydania śniadaniówki TVP Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz potwierdzili, że prowadzący przywitają widzów w studyjnym ogrodzie już w najbliższą sobotę. Będziecie oglądać?

Od 25 maja zapraszamy do ogrodu ''Pytania na śniadanie''. Tam będziemy na państwa czekać — potwierdzili.

Reklama

Zobacz także: Paulina Drażba jest w ciąży. Była gwiazda "Pytania na śniadanie" zdradziła płeć dziecka

Zobacz także