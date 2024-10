Kolosalne zmiany w "Pytaniu na śniadanie", do których doszło na początku roku, wywołały ogromną aferę, a jednym z głośniej omawianych wątków było m.in. zwolnienie Idy Nowakowskiej. Prezenterka cieszyła się wielkim uznaniem w oczach widzów, a ci po dziś dzień dopytują, czy jest szansa na jej powrót. Teraz sama zainteresowana w końcu zabrała głos i rozwiała wątpliwości. Czy już otrzymała propozycję?

Reklama

Ida Nowakowska wróci do "Pytania na śniadanie"?

Choć Idę Nowakowską mieliśmy okazję widzieć już w kilku formatach, to bez dwóch zdań współprowadzenie "Pytania na śniadanie" przyniosło jej największą rozpoznawalność. Tancerka przez długi czas rozpoczynała poranki z Tomaszem Wolnym, a duet uchodził za jeden z chętniej oglądanych.

Gdy z początkiem roku nowa władza postanowiła wymienić wszystkich prowadzących "Pytania na śniadanie", widzowie musieli pożegnać się także z Idą. Nie ukrywali w związku z tym niezadowolenia i przez długi czas domagali się wręcz jej powrotu. Od niedawna zresztą pojawiają się plotki o przywróceniu co poniektórych prowadzących, ale póki co nie podano żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie. Tymczasem sama Nowakowska w końcu przerwała milczenie.

Portal Jastrząb Post skontaktował się z prezenterką i wypytał wprost o ewentualny powrót do śniadaniówki. Okazuje się, że póki co nie ma na to szansy.

Nie wracam obecnie do ''Pytania na śniadanie''. Nikt mnie nie poprosił o powrót. Obecnie też nie jestem zainteresowana, choć nie ukrywam, że miło wspominam ten czas. Wierzę, że spotkamy się jeszcze kiedyś - wyznała dla Jastrząb Post.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Co ciekawe, Ida Nowakowska dodała, że aktualnie skupia się na innych projektach i zobowiązaniach i to w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz także

Teraz koncentruję się na zakończeniu projektów w USA i na nowych. W szczególności dotyczących pomocy ludziom w Polsce i sojuszu polsko-amerykańskiego - dodała w rozmowie z Jastrząb Post.

Warto przypomnieć, że przed objęciem posady współprowadzącej "Pytania na śniadanie", to właśnie głównie w USA układała swoje życie wraz z mężem. Czy zatem myśli o powrocie? Nie tak dawno w rozmowie z Plejadą wyznała, że w najbliższym czasie rzeczywiście będzie miała sporo pracy w Stanach Zjednoczonych, ale na pierwszym miejscu wciąż jest Polska.

To prawda, że moje życie się teraz tak podzieliło bardziej na Amerykę - dużo czasu teraz będę spędzać w Los Angeles, w Waszyngtonie, również i w Paryżu, bo tam właśnie mam projekty, więc będę je realizować - ale oczywiście punktem zwrotnym wciąż jest Warszawa, Polska - tu też będę realizować różne rzeczy

Chcielibyście, żeby Ida Nowakowska wróciła do "Pytania na śniadanie"?

Reklama

Zobacz także: Uwielbiana gwiazda po latach wraca do TVP! "Poprowadzi swój autorski program"