Urodziny to wyjątkowy czas, ale Katarzyna Dowbor z pewnością nie spodziewała się, że ten dzień przyniesie jej tyle emocji. Podczas nagrania "Pytania na śniadanie" przygotowano dla niej niespodziankę – w studio pojawiła się jej mama, Krysia. Chwila ta była pełna ciepła, wzruszenia i radości. To nagranie trzeba zobaczyć! Porusza do głębi.

Niespodzianka w "Pytaniu na śniadanie" dla Katarzyny Dowbor

Katarzyna Dowbor zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina. Często mówi o swojej mamie i relacji, którą z nią ma. Nic więc dziwnego, że ten moment tak mocno ją poruszył. Niespodzianka przygotowana przez "Pytanie na śniadanie" była dowodem na to, jak bliskie więzi łączą dziennikarkę z jej mamą. Katarzyna Dowbor nie mogła ukryć łez wzruszenia.

Nagranie z tego momentu opublikowano na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Widać na nim, jak Katarzyna Dowbor, wyraźnie poruszona, przytula swoją mamę, a łzy wzruszenia napływają jej do oczu. W tle widać również uśmiechniętych współprowadzących i ekipę programu, którzy byli świadkami tej pięknej chwili. Sami spójrzcie!

Reakcja Katarzyny Dowbor i widzów na wyjątkową niespodziankę

Spotkanie z mamą to dla Katarzyny Dowbor ogromnie ważna chwila. Widać, jak bardzo była zaskoczona i jednocześnie szczęśliwa. Fani programu nie pozostali obojętni na ten moment – w komentarzach pod nagraniem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i życzeń urodzinowych dla dziennikarki. Internauci piszą:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla p. Kasi i zdrówka dla pani mamy. Piękne panie

Ale wzruszenie... Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Pani Kasi, dużo zdrówka dla niej i dla Mamy Pani Kasi. Wspaniała niespodzianka!!!

Pani Kasiu jest Pani wspaniała. Wszystkiego Najlepszego

Życzymy wszystkiego najlepszego!

