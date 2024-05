Katarzyna Burzyńska niedawno wróciła do TVP i jest jedną z gwiazd "Pytania na śniadanie". Burzyńska jest doświadczoną dziennikarką i doskonale wie, czym jest praca w telewizji "na żywo". Jak to jednak w przypadku takich programów bywa, zdarzają się wpadki na wizji, a ta z pewnością zostanie zapamiętana przez widzów na długo - jak również przez samą prezenterkę. Katarzyna Burzyńska właśnie odniosła się do całej sytuacji.

Wpadka Katarzyny Burzyńskiej w "Pytaniu na śniadanie"

Katarzyna Burzyńska w poniedziałkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" miała kilka wejść na żywo - tym razem dziennikarka relacjonowała "dancing międzypokoleniowy", podczas którego roztańczeni seniorzy prezentowali swoje taneczne umiejętności. Prezenterka chętnie podrygiwała razem z uczestnikami dancingu i w pewnym momencie rozpoczęła rozmowę z panem Zygmuntem. Katarzyna Burzyńska zapytała mężczyznę o to, jak się czuje i nagle... wypadły jej przednie zęby.

Katarzyna Burzyńska natychmiast zaczęła szukać zębów na ziemi, a w tle było słychać, jak mówi:

Przepraszam, przepraszam, wypadły mi zęby. (...) Muszę skończyć, przepraszam - mówiła wyraźnie zakłopotana prezenterka

Transmisja szybko została przerwana, ale na szczęście po krótkiej przerwie dziennikarka powróciła na wizję i już cała sytuacja została opanowana.

Screen/Pytanie na śniadanie

Jak informuje Fakt.pl, Katarzyna Burzyńska jest w trakcie leczenia dentystycznego i nosi specjalny aparat ortodontyczny, który ma poprawić jej zgryz. Niestety w momencie podrygów z seniorami specjalna szyna podtrzymująca aparat wysunęła się i dlatego doszło do tego niefortunnego zdarzenia. Sama Katarzyna Burzyńska skomentowała całą sytuację w humorystyczny sposób.

Zjadłam zęby na telewizji po prostu, to mój komentarz to całej sprawy - przyznała w rozmowie z Faktem, Katarzyna Burzyńska

W rozmowie z Pudelkiem zaś dodała:

A tak serio: wypadł mi aparat ortodontyczny, który noszę od dłuższego czasu, żeby skorygować zgryz. Okazuje się, że nawet on sprawia problemy. Ale uważam też, że jego noszenie nie jest powodem do wstydu

I w pełni zgadzamy się z prezenterką!

