Nasiona chia warto włączyć do jadłospisu ze względu na bogactwo składników odżywczych jakie zawierają. Te niepozorne, małe, czarne kuleczki są źródłem przeciwutleniaczy, kwasów omega-3, błonnika, białka oraz witamin. Ze względu na ich neutralny smak mogą być dodawane prawie do wszystkiego od sałatek, ciast, sosów po koktajle, chleb oraz pasty do smarowania pieczywa.

Nasiona chia – właściwości

W języku Majów chia oznacza siłę. Nasiona chia podnoszą ogólną witalność i sprawność organizmu dostarczając mu szerokiego spektrum niezbędnych składników odżywczych przy jednoczesnej niewielkiej ilości kalorii. Znajdziemy w nich: błonnik, białko (łatwo przyswajalne, rozpuszczalne w wodzie), tłuszcz (z czego większość stanowią kwasy omega-3), cynk, wapń, selen, potas, żelazo, magnez oraz fosfor, a także witaminy: B1, B2 i B3. Dwie łyżki stołowe (około 140 kcal) chia pokrywają w 1/3 zapotrzebowanie na zawarte w nich składniki odżywcze.

Włączenie do diety nasion chia usprawnia pracę układu trawiennego, zwalcza wolne rodniki, poprawia niektóre parametry krwi, co korzystnie wpływa na profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy typu drugiego, wzmacnia układ kostny, chroni wątrobę, jelita oraz nerki, zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych, poprawia wchłanialność substancji odżywczych z innych pokarmów, działa detoksykująco na organizm, poprawia pamięć i koncentrację, zapewnia prawidłowy wzrost i regenerację tkanek. Z tego względu nasiona chia są szczególnie polecane dla dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych i w okresie rekonwalescencji.

Ponadto dzięki temu, że nasiona chia absorbują wodę, zwiększając swoją objętość w żołądku oraz dzięki wysokiej zawartości białka i błonnika zapewniają uczucie sytości na długo.

Jak jeść nasiona chia – koktajle, musli, zagęstnik sosów, składnik chleba

Nasiona chia to małe czarne przypominające ziarna maku kuleczki. Po zalaniu wodą lub innym płynem wydzielają śluz tworząc charakterystyczną galaretkę. Dlatego mogą z powodzeniem być stosowane jako zastępnik jajek w diecie wegańskiej oraz zagęstnik do sosów. Ze zmielonych nasion można przyrządzić budyń, pudding lub kisiel, zrobić panierkę, dodać do chleba, ciast lub naleśników. Można je dodawać do musli, jogurtów, zup oraz sałatek. Ze względu na bardzo neutralny smak mogą być dodawane niemal do wszystkiego.

Optymalną dzienną dawką nasion chia dla osoby dorosłej są dwie łyżki, dla dzieci jedna łyżka.

W suchym, ciemnym miejscu i szczelnym pojemniku nasiona chia mogą być przechowywane nawet do 4 lat.

