Zmiany w "Pytaniu na śniadanie" nieustannie przykuwają uwagę fanów i mediów. Warto podkreślić, że po odejściu starych prowadzących wielu widzów wciąż nie pogodziło się z ich zwolnieniem. Już jakiś czas temu było głośno o tym, że produkcja prowadzi rozmowy z byłymi prowadzącymi. Teraz na ten temat wypowiedziała się Małgorzata Opczowska, która ostatnio musiała pożegnać się z pracą w nowej telewizji wPolsce24. Czy teraz jest szansa na jej powrót do TVP?

Zmiana prowadzących w śniadaniówce TVP odbiła się szerokim echem w mediach, a widzowie nie kryli swojego niezadowolenia, że nie zobaczą już więcej na ekranie swoich ulubieńców. Niektóre dawne gwiazdy "PNŚ" przeniosły się do śniadaniówki Polsatu, a mowa oczywiście o Katarzynie Cichopek, Macieju Kurzajewskim i Aleksandrze Sikorze. Trzeba przyznać, że Edward Miszczak idealnie wykorzystał tę okazję.

Ostatnio było głośno o tym, że w "Pytaniu na śniadanie" mają pojawić się wielkie powroty, a stacja prowadzi rozmowy ze zwolnionymi prezenterami, a mowa m.in. o z Idzie Nowakowskiej, Tomaszu Kammelu, Tomaszu Wolnym i Małgorzacie Tomaszewskiej. Temat jednak ucichł, ale widzowie wciąż mają nadzieje na ich powroty.

Kolejne głośne nazwisko, które prowadziło śniadaniówkę TVP to Małgorzata Opczowska, która najpierw współprowadziła poranny program z Łukaszem Nowickim, a następnie z Robertem Kaszuckim. Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" Małgorzata Opczowska opowiedziała o szczegółach i przyznała, że było jej przykro, że nie mogła pożegnać się z produkcją i widzami. Dziennikarce udało się jednak znaleźć pracę w nowej telewizji wPolsce24, gdzie prowadziła poranne pasmo "Poranek". Niespodziewanie jednak podjęto decyzje o jego likwidacji, co było zaskoczeniem również dla samej prezenterki i widzów.

Ostatnio głośno jest o tym, że w "Pytaniu na śniadanie" mają pojawić się wielkie powroty. Portal "Pudelek" postanowił zapytać dziennikarkę o krążące plotki i dopytać, czy zatem jest szansa na jej powrót do TVP. 34-latka odpowiedziała dość krótko i tajemniczo.

Co dalej? Plany mają to do siebie, że lubią ciszę. Ale na pewno dam jeszcze znać. Do zobaczenia!

— przekazała ''Pudelkowi'' Małgorzata Opczowska.