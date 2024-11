Zmiana władzy doprowadziła na początku tego roku do poważnych roszad w śniadaniówce Telewizji Polskiej, co odbiło się szerokim echem w mediach. W jednej chwili musieliśmy pożegnać wszystkich dotychczasowych gospodarzy programu, z czym widzowie długo nie mogli się pogodzić. Teraz mają powód do radości, bowiem w formacie znów zobaczą swojego ulubieńca. O kim mowa?

Nie mogę uwierzyć, uwielbiany prezenter wraca do "Pytania na śniadanie"

Program "Pytanie na śniadanie" przeszedł tego roku istne rewolucje. Nowa władza niezwłocznie zaczęła wprowadzać nowe porządki i tym samym... wymieniać wszystkich gospodarzy. Pożegnaliśmy więc m.in. Olka Sikorę, Małgorzatę Tomaszewską, Kasię Cichopek czy Maćka Kurzajewskiego. Ostatni duet dość szybko znalazł pocieszenie i dziś możemy oglądać ich w konkurencyjnej śniadaniówce "Halo tu Polsat".

Mimo to widzowie długo domagali się powrotu uwielbianych gospodarzy, a nowi nie mieli raczej co liczyć na ciepłe przyjęcie. Wśród najczęściej wymienianych przez internautów nazwisk mogliśmy usłyszeć o Łukaszu Nowickim, który jednak zniknął z "Pytania na śniadanie" na nieco innych zasadach. Prezenter przez 14 lat zasiadał na kanapie formatu, ale w 2023 roku niespodziewanie poinformował o odejściu. Dopiero wiele miesięcy później przyznał w rozmowie ze Światem Gwiazd, dlaczego to zrobił.

Nagle masz 50 prawie lat, już nie chcesz może być tak pastelowo ubrany, może nie chcesz już sadzić kwiatów - nie umniejszając tym, którzy to robią - rozmawiać o technikach prasowania czy o gastrycznych problemach. Co najważniejsze, 45 razy już taką rozmowę odbyłeś, identyczną przez te lata. Przed świętami są te same rozmowy, przed Nowym Rokiem te same... Zaczynasz się nudzić. Ja się z tym momentem nosiłem kilka lat

Okazuje się, że przerwa od "Pytania na śniadanie" dobrze mu zrobiła, bo jak donosi Pudelek, Łukasz Nowicki ma ponoć wrócić do formatu! Osoba związana z produkcją zdradziła, że na antenie zobaczymy go już w przyszłym tygodniu!

Łukasz to profesjonalista, uwielbiany przez widzów. Jesteśmy przekonani, że jego powrót z pewnością ich ucieszy

Powrót Łukasza Nowickiego to niewątpliwie ważne wydarzenie. Jak dodaje jednak informator Pudelka, to nadal nie jest koniec i widzowie mogą spodziewać się kolejnych rewolucji.

Na tym jednak zmiany w ''Pytaniu na Śniadanie'' się nie kończą - nieustannie chcemy zaskakiwać naszych odbiorców. O szczegółach będziemy informować na bieżąco

W tym miejscu warto też przypomnieć, że niedawno ekipa "Pytania na śniadanie" przeniosła się do nowego studia, które zachwyciło odbiorców. Poprawiły się także wyniki oglądalności, co z pewnością cieszy władze stacji tym bardziej z uwagi na wprowadzoną dopiero co na rynek śniadaniówkę Polsatu.

Cieszycie się z powrotu Łukasza Nowickiego do "Pytania na śniadanie"?

