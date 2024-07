Jedna z prowadzących "Pytanie na śniadanie", która w programie prowadzi kącik show-biznesowy pożegnała się z widzami. Aleksandra Grysz nie kryła wzruszenia, a kiedy odbierała kwiaty z rąk partnera polały się łzy... Tego nie spodziewali się widzowie "Pytania na śniadanie".

Aleksandra Grysz spodziewa się dziecka i właśnie zdecydowała się przejść na urlop macierzyński. Dziennikarka już niebawem zostanie mamą i niedawno zdradziła płeć dziecka podczas hucznego baby shower. To jeszcze nie wszystko! Aleksandra Grysz poinformowała też, że jej synek będzie miał na imię Tymek. Dziennikarka dzisiaj po raz ostatni pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i poprowadziła swój kącik, po czym wyznała:

Podczas pożegnania po raz pierwszy rozpłakała się na antenie i nie ukrywa, że było to dla niej ogromne przeżycie, ale już zapowiedziała, że wkrótce wróci, ale już jako zupełnie inna osoba:

Naprawdę nie sądziłam, że ten dzień będzie dla mnie aż tak emocjonujący. Tymczasem pierwszy raz w życiu popłakałam się na antenie i chyba nie miały z tym nic wspólnego ciążowe hormony. Smutek i tęsknota, że znikam na moment z anteny to jedno. Drugie- i najważniejsze- że wrócę już do Was jako zupełnie inna osoba. Razem z narodzinami synka, urodzi się nowa Ola i to w tym wszystkim porusza mnie najbardziej. Nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia- wierzę, że niedługo

dodała poruszona prezenterka