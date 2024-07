Serek wiejski, czyli serek ziarnisty, jest twarożkiem o ziarnistej konsystencji. Produkuje się go z krowiego mleka i występuje w wielu wariantach – naturalny, z dodatkami smakowymi, owocami, ziołami oraz w wersji light.

Właściwości serka wiejskiego

Serek wiejski składa się z twarogu ziarnistego, śmietanki, białek mleka i soli. Jest bardzo bogatym źródłem pełnowartościowego białka. W zależności od firmy, serek wiejski zawiera od 9 do 14 g białka na 100 g produktu. Zawiera niewiele kalorii – 100 g serka to od 80 do 100 kcal. Wersje light serka wiejskiego, czyli odtłuszczone, mają około 40% mniej tłuszczu niż wersja klasyczna oraz mniej kalorii – około 70 w 100 g. Twarożek ziarnisty nie powinien być jednak całkowicie pozbawiony tłuszczu, ponieważ jest on potrzebny do przyswojenia witamin A, D, E i K.

Jaki serek wiejski jest najlepszy?

Najlepiej wybierać klasyczne wersje, gdyż owocowe czy czekoladowe wsady zawierają dużo przetworzonego cukru. Jeśli masz ochotę na urozmaicony serek wiejski, możesz samodzielnie dodać łyżeczkę kakao czy miodu – będziesz mieć pewność, że nie zostały dodane np. sztuczny miód, słodzik czy produkty czekoladopodobne.

Dobry serek wiejski ma odpowiednią konsystencję – kremową śmietankę oraz drobne, miękkie i gładkie ziarna. Od serka może się oddzielić niewielka warstwa śmietanki lub odcieku wodnego, co jest naturalne w twarożku. Nie powinien zawierać żadnych zagęstników ani konserwantów chemicznych.

Serek wiejski jest idealnym pomysłem na śniadanie, kolację lub przekąskę między posiłkami. To także idealny posiłek podczas diety wysokobiałkowej.