To już pewne, w "Pytaniu na śniadanie" pojawi się nowa prowadząca! Okazuje się, że do grona gospodarzy śniadaniówki TVP dołączyła Krystyna Sokołowska. Krystyna Sokołowska to jedna z najpiękniejszych Polek, która zdobyła tytuł Miss Polonia w 2022 roku. Pochodzi z Białegostoku, ma 27 lat i od lat udowadnia, że piękno można łączyć z inteligencją oraz różnorodnymi pasjami. W 2024 roku reprezentowała Polskę na międzynarodowej scenie, docierając do finału prestiżowego konkursu Miss World.

Reklama

Krystyna Sokołowska nową prowadząca w "Pytaniu na śniadanie"

Zaledwie kilka dni temu doszło do wielkiego powrotu Łukasza Nowickiego w "Pytaniu na śniadanie", a teraz okazuje się, że to nie koniec zmian w programie. Okazuje się bowiem, że Krystyna Sokołowska dołącza do ekipy "Pytania na śniadanie", popularnego programu śniadaniowego emitowanego na antenie TVP2. Jej debiut zaplanowano na piątek, 6 grudnia 2024 roku. To nie tylko kolejny krok w jej karierze, ale również ważna zmiana w programie, który niedawno przeszedł reorganizację pod kierownictwem nowej szefowej – Barbary Dziedzic.

Nową prowadzącą "Pytania na śniadanie" widzowie zobaczą w parze z Robertem Stockingerem. To znany i lubiany prezenter, którego doświadczenie i charyzma doskonale uzupełnią energię i świeżość Sokołowskiej. Wspólnie mają wnieść nową jakość do programu, co zapowiadają jako odświeżenie jego formatu.

Co wiemy o nowej prowadzącej "Pytanie na śniadanie"? Oprócz sukcesów na arenie międzynarodowej, Krystyna Sokołowska angażuje się w promocję zdrowego trybu życia. Jej studio stretchingu w Białymstoku przyciąga osoby, które chcą dbać o swoje ciało pod okiem profesjonalistki. Sokołowska ukończyła dwa kierunki studiów, co świadczy o jej wszechstronności i ambicjach. Jej droga od tytułu Miss Polonia przez sukcesy w Miss World po ekran TVP jest imponująca i świadczy o determinacji w dążeniu do celów.

Krystyna Sokołowska to nie tylko piękność, ale także kobieta z pasją, wykształceniem i doświadczeniem, które czynią ją idealną kandydatką do roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Jej debiut u boku Roberta Stockingera z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Zmiany w programie śniadaniowym TVP2 zapowiadają się obiecująco!

Czekacie na debiut nowej prowadzącej w "Pytaniu na śniadanie"?

Świetne wyniki oglądalności "Pytania na śniadanie"!

"Pytanie na śniadanie" już od wielu lat przyciąga widzów przed telewizory. Teraz okazuje się, że w ostatnim czasie śniadaniówka Telewizyjnej Dwójki może pochwalić się coraz to lepszymi wynikami oglądalności.

W listopadzie 2024 program ogląda średnio 295 tysięcy widzów, co daje mu 6,5% udziału w paśmie. Oznacza to, że między listopadem a wrześniem 2024 oglądalność audycji wzrosła aż o 14,5%. Jesienią 2024 najwyższą widownię zgromadziło wydanie z 23 listopada, które obejrzało średnio ponad 380 tysięcy widzów, a w momencie najwyższej oglądalności – prawie 500 tys. widzów.

W dniach 19-22 listopada br. ''Pytanie na Śniadanie'' zgromadziło ponad 300 tysięcy widzów, co dało programowi 7,9% udziału w paśmie i zwycięstwo z „Dzień Dobry TVN”. ''PnŚ'' pokonał ''DDTVN'' również w dniach 25-27 listopada br., gromadząc średnio ponad 285 tys. widzów, o ponad 40 tysięcy więcej niż bezpośrednia konkurencja

Wy również oglądacie "Pytanie na śniadanie"?

Reklama

Zobacz także: Gwiazdor TVP jest w związku z mężczyzną. Opowiedział o ich relacji. "Jesteśmy normalnymi facetami, którzy po prostu się kochają"

Mateusz Jagielski/East News