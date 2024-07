Kocie legowisko można zrobić z kartonu. Wystarczy kartonowe pudło i nożyczki, aby zrobić w 5 minut miejsce nie tylko do spania, ale i do zabawy. Właściciele kotów, szukając legowiska, mogą wybierać spośród wiklinowych koszy, drapaków, budek oraz materiałowych posłań.

Reklama

Koty znane są z tego, że lubią ucinać sobie drzemkę kilka razy w ciągu dnia. Z reguły mruczki wybierają do spania spokojne i ciche miejsca, czasem dość specyficzne, np. szafę z ubraniami, kosz na brudną bieliznę, chlebak, doniczkę czy gorący kaloryfer. Nowe legowisko warto postawić w ustronnym miejscu.

Typowe kocie legowiska – drapaki, budki

W sklepach zoologicznych można znaleźć specjalne kocie budki połączone najczęściej z półkami, na które pupil może swobodnie wskakiwać. Niektóre modele mogą sięgać prawie 3 metrów wysokości. Typowe drapaki mają miękkie elementy, na których kot może spać.

Legowisko dla kota z kartonu

Koty zazwyczaj wolą zamknięte przestrzenie, do których mogą swobodnie wchodzić, kiedy mają na to ochotę. Legowisko z kartonu może służyć nie tylko do spania, ale i do zabawy oraz chowania się. Na wykonanie kociego „domku” wystarczy 5 minut.

Zobacz także

Potrzebujesz:

dużego kartonu, np. po mikrofalówce, odkurzaczu,

nożyczek,

długopisu, ołówka lub markera,

taśmy bezbarwnej.

Sposób wykonania:

Taśmą bezbarwną zaklej wszystkie krawędzie kartonu.

Ołówkiem lub innym pisakiem namaluj 3 duże koła (takiej wielkości, aby zmieścił się w nich kot ), każde na innej ścianie kartonu.

), każde na innej ścianie kartonu. Nożyczkami wytnij naszkicowane koła.

Postaw karton w ustronnym miejscu, np. w rogu pokoju.

Karton możesz pomalować na ulubiony kolor.

Gotowe!

Legowisko z materiału dla kota

Koty z reguły lubią ciasne miejsca do spania, dlatego zamiast dużej rozłożystej maty, lepiej kupić mu nieduże materiałowe legowisko. Gotowe posłanie, np. z obudowanymi ścianami, można kupić w sklepie zoologicznym lub zrobić własnoręcznie w domu. Do wykonania legowiska potrzeba 3 małych poduszek i starego swetra.

Potrzebujesz:

swetra, np. w rozmiarze M,

3 małych poduszek,

nożyczek,

igły i nitki.

Sposób wykonania:

2 poduszki rozetnij nożyczkami i wyjmij z nich wnętrze.

Przełóż zawartość poduszek do wewnętrznej strony swetra łącznie z rękawami.

Jedną poduszkę zegnij na pół i włóż do środka swetra, od strony kołnierza.

i włóż do środka swetra, od strony kołnierza. Wypchane rękawy połóż na krawędziach swetra.

Za pomocą igły i nitki przyszyj je z pozostałą częścią materiału.

Gotowe!

Reklama