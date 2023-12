Kasia Tusk chętnie pokazuje urywki ze swojego życia w mediach społecznościowych. Jednak ostatnie nagranie blogerki na InstaStories wywołuje sporo pytań. 36-latka opublikowała fragment z kultowego filmu i oznaczyła swojego ojca Donalda Tuska. Myślicie, że nagranie nawiązuje do wczorajszego przejęcia władzy przez jej ojca? Musicie je zobaczyć!

Kasia Tusk pokazała jak bardzo jest dumna z Donalda Tuska

Kasia Tusk jest córką jednego z najbardziej znanych polityków w Polsce — Donalda Tuska. Od lat jej życie wzbudza zainteresowanie mediów, internauci również chętnie śledzą jej bloga "Make life easier", w którym porusza tematy lifestyl'owe m.in. o modzie, urodzie czy przepisach kulinarnych. 36-latka ma bardzo dobre relacje ze swoim ojcem i chętnie wspiera go przy wielkich wydarzeniach. Prywatnie blogerka jest matką dwóch córek, a Donald Tusk spełnia się w roli dziadka, co czasami możemy zobaczyć za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wczoraj na InstaStories córki polityka pojawiła się zaskakująca relacja, w którym Kasia oznaczyła swojego ojca.

Kasia Tusk Instagram @makelifeeasier_pl

Na InstaStories Kasi Tusk pojawiła się relacja tańczącego Hugh Granta z filmu "To właśnie miłość". W tej hitowej produkcji brytyjski aktor wciela się w premiera Wielkiej Brytanii. Na nagraniu blogerka postanowiła oznaczyć swojego ojca. Kasia nie wyjaśniła, do czego dokładnie nawiązuje ta relacja, ale można podejrzewać, że chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach oddaje władze i rząd będzie przejmował gabinet Donalda Tuska. Zapewne oboje nie kryją zadowolenia z takiego obrotu spraw.

Kasia Tusk Instagram @makelifeesier_pl

A wy jak myślicie, do czego nawiązuje fragment z filmu udostępniony na InstaStories Kasi Tusk?