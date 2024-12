Tak zmieniła się Wiktoria z "Rolnika". Na starych zdjęciach jej nie poznacie!

Tak zmieniła się Wiktoria z "Rolnika". Nie poznałam jej na starych zdjęciach

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska dała się poznać za sprawą programu "Rolnik szuka żony", do którego zgłosiła się, by znaleźć wymarzonego partnera. Jak już wiadomo, 23-latce niestety nie udało się spotkać miłości życia, jednak dzięki udziałowi w show TVP zyskała tłum fanów, którzy mocno ją wspierają i jej kibicują. A czy wiecie, jak Wiktoria wyglądała przed udziałem w programie? Prześledziliśmy stare zdjęcia rolniczki i na niektórych fotografiach jest nie do poznania! Musicie je zobaczyć!