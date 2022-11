Robert Lewandowski śmieje się z kultowej sceny uderzenia przez Hankę z "M jak Miłość" w kartony

Małgorzata Kożuchowska w programie Kuby Wojewódzkiego zdradziła kulisy jednej z najsłynniejszych scen w "M jak miłość"! Aktorka po wielu latach opowiedziała, dlaczego serialowa Hanka Mostowiak zginęła w kartonach. Śmierć Hanki z "M jak miłość" wstrząsnęła widzami TVP. Osiem lat temu fani zobaczyli ostatnią scenę z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej, która postanowiła odejść z serialu. Bohaterka, w którą wcielała się aktorka, miała wówczas wypadek samochodowy podczas którego uderzyła się w głowę. Kilka godzin później okazało się, Hanka miała tętniaka mózgu, który pękł w czasie kolizji... Do tej pory nikt jednak nie wspominał prawdziwego powodu śmierci Hanki. Wszyscy żartują za to, że serialowa bohaterka zginęła w kartonach! Teraz Małgorzata Kożuchowska opowiedziała o kulisach słynnej sceny! Dlaczego Hanka z "M jak miłość" wjechała w kartony? Małgorzata Kożuchowska pojawiła się w ostatnim odcinku Kuby Wojewódzkiego, gdzie promowała najnowszy film ze swoim udziałem. Podczas rozmowy nie zabrakło jednak pytań o słynną scenę z "M jak miłość", w której serialowa Hanka Mostowiak wjeżdża samochodem w kartony ustawione na poboczu. Aktorka po latach opowiedziała, dlaczego na ulicy zostały ustawione papierowe pudła. Co ciekawe, Małgorzata Kożuchowska była pewna, że scena z kartonami zostanie pokazana tak, żeby nie było widać w co uderza jej samochód! Rekwizytorzy powiedzieli: "Gośka, ponieważ nie ma kasy na to, nie możemy rozwalić samochodu i generalnie jest słabo, więc dla Ciebie sprowadziliśmy kartony. (...) nie było materacy, gąbek. Powinny być takie rzeczy. Były kartony, no bo jedyne, co mogli po prostu za friko tam wrzucić. Ja wtedy, pamiętam powiedziałam: "dobra, musimy to tak wykadrować,...