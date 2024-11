Klaudia El Dursi w szczerym wywiadzie dla 'Vivy!' poruszyła temat relacji z byłym partnerem, ojcem jej najstarszego syna. Jak wiadomo, prowadząca "Hotel Paradise" została mamą w wieku 19 lat i na dobre rozstała się z ojcem swojego syna, kiedy miał on zaledwie rok:

A jak teraz wyglądają jej relacje z ojcem Dawida? Klaudia El Dursi przyznała, kiedy nastąpił przełom.

Klaudia El Dursi dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TVN i prowadzącą "Hotel Paradise", a jej przygoda z show-biznesem zaczęła się od udziału w programie "Top Model". Prywatnie Klaudia El Dursi jest mamą dwóch synów: 15-letniego Dawida i 10-letniego Jana, i nigdy nie ukrywała, że to rodzina jest dla niej najważniejsza. Od 11 lat tworzy udany związek z Jackiem Leszczyński, ale w jej życiu nie brakowało trudnych momentów, a jednym z nich było rozstanie z ojcem dziecka jest najstarszego syna, kiedy miał on jeszcze niespełna rok. Dziś Dawid jest już nastolatkiem i ma świetny kontakt ze swoją mamą, a Klaudia El Dursi podkreśla, że mogą porozmawiać na każdy temat i przy okazji zdradziła też, że jej syn ma już dziewczynę:

Mój starszy syn ma dziewczynę. Niedawno jechaliśmy razem na obiad i on mówi: „Wiesz, Olga powiedziała: »Ty to jesteś takim maminsynkiem«. I wiesz, co jej odpowiedziałem? »Bo jestem«”. To jest taki mój mały sukces, piękne świadectwo naszej bliskiej relacji. My się co rano przytulamy, wieczorem przychodzę do niego, wtulam się, chociaż on ma już 15 lat. Od zawsze rodzina była dla mnie najważniejsza. (...) Mamy niesamowitą relację. Gdy dzieje mu się źle, gdy w jego życiu coś ważnego się wydarzyło albo ktoś sprawił mu przykrość, on zawsze najpierw dzwoni do mnie, żeby się wygadać. Zależało mi, żeby mieć z dziećmi przyjacielskie relacje, żeby nie miały przede mną tajemnic i żeby między nami nie było barier fizycznych.

powiedziała Klaudia El Dursi w wywiadzie dla 'Vivy'