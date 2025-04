Katarzyna Cichopek, aktorka i prezenterka, oraz Maciej Kurzajewski, dziennikarz i prezenter telewizyjny, tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Zakochani chętnie dzielą się z fanami swoim życiem. Tym razem pokazali wielkanocne dekoracje – efektowne, a jednocześnie łatwe do przygotowania. Stroik ze słoikiem to prawdziwy hit.

Efektowna dekoracja w minutę. Kurzajewski i Cichopek pokazali, jak zrobić ją ze słoika

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udowodnili, że efektowną wielkanocną dekorację można stworzyć w zaledwie kilka minut. W swoim nagraniu na Instagramie para zaprezentowała prosty, ale niezwykle efektowny sposób na stworzenie pięknego stroika. Kluczowym elementem tej dekoracji jest pusty słoik, który para napełnia wodą i umieszcza w okrągłym, szklanym naczyniu. Następnie wokół słoika rozstawiają ozdobne jajka wielkanocne, a do środka wkładają świeże kwiaty, co nadaje całości świeżości i wiosennego charakteru.

Pomimo prostoty materiałów, dekoracja wygląda niezwykle elegancko i doskonale nadaje się na wielkanocny stół, a także jako ozdoba w każdym wnętrzu. Cały proces jest szybki, tani i łatwy do wykonania, a efekt końcowy zapiera dech w piersiach. Pomysł Cichopek i Kurzajewskiego to idealna propozycja dla każdego, kto chce udekorować swój dom na święta, ale nie ma zbyt wiele czasu ani budżetu na drogie ozdoby. Efektowne, ale proste – to chyba najlepsze podsumowanie ich pomysłu.

Internauci zachwyceni pomysłem Kasi i Maćka na Wielkanoc

Po publikacji nagrania, fani pary nie kryli zachwytu nad prostotą i efektywnością pomysłu. Internauci szybko docenili, jak łatwo można stworzyć piękną wielkanocną dekorację przy użyciu kilku prostych składników. W komentarzach pojawiły się liczne pochwały, a wielu użytkowników przyznało, że zainspirowali się pomysłem zakochanych.

Ale to jest piękna dekoracja na stół.Kradnę Wasz pomysł,pozdrawiam serdecznie

Fajna propozycja na wielkanocny stół

Wow! Jaki super pomysł na wiosenno-świąteczny bukiet. Kradnę pomysł - zachwycają się fani.

Ostatnio Kasia i Maciej pokazali również, jak stworzyć piękne podkładki pod szklanki w kształcie zajączka, które wykonali z grubego sznurka jutowego.

Znaleźliśmy w internecie super pomysł na zrobienie podkładek pod szklanki. Zobaczcie, jak nam wyszły i dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Jeśli kochacie naturalne dodatki i rękodzieło, zakochacie się w tych podkładkach! – zachęcali do interakcji.

A na najnowszym nagraniu, para pokazała, jak zrobić wielkanocne dekoracje ze skorupek jajek.

Kolejna ozdoba z naszego świątecznego cyklu DIY – napiszcie w komentarzu, która do tej pory podobała Wam się najbardziej - pochwalili się na Instagramie.

Reakcje fanów były wyjątkowo pozytywne, a ich zaangażowanie pokazuje, jak bardzo cenią twórczość Kurzajewskich, która łączy prostotę, naturę i kreatywność. Dajcie znać, który pomysł przypadł Wam najbardziej do gustu!

