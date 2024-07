Małe rasy psów długowłosych to np. pudel, gryfonik, pekińczyk i maltańczyk. Krótkowłosym, niewielkich rozmiarów pupilem jest buldog francuski. Wśród miniaturowych czworonogów prym wiedzie wyjątkowo mądra i kochająca człowieka chihuahua.

Małe, rasowe psy domowe często bywają wybredne, nie tylko ze względu na wrażliwy żołądek, ale również przez to, że właściciele traktują je jak maskotki i rozpieszczają. Skutkiem tego jest stępienie zmysłów i konieczność podawania im karm wysokiej jakości.

1. Chihuahua

Wysokość: do 23 cm

Waga: 0,5 – 3 kg

Chihuahua, zwana psem Azteków, pochodzi z Meksyku. Hodowana jest w odmianie długo- i krótkowłosej. Jej sierść ma umaszczenie brązowe, białe, kremowe lub jest łaciate. Piesek ten ma wysokie czoło, sterczące uszka, żywe spojrzenie, zakręcony ogon i bardzo krótki szpiczasty pyszczek.

Chihuahua to bardzo wesoły, czarujący, inteligentny i żywiołowy zwierzak. Piesek ten jest bardzo mały i delikatny, dlatego nie poleca się go do domów z małymi dziećmi. Chihuahua najczęściej wybiera jedną osobę, którą darzy największą miłością.

2. Buldog francuski

Wysokość: do 35 cm

Waga: około 8 – 14kg

Buldog francuski ma dużą, kwadratową głowę, płaski pysk, wysuniętą do przodu żuchwę, duże spiczaste, stojące uszy i okrągłe oczy. Jego sierść jest krótka, szczeciniasta, ale bardzo miła w dotyku. Przybiera rozmaite kombinacje kolorystyczne: od biszkoptowych, po białe, łaciate oraz czarne. Jego ogon jest bardzo krótko obcinany.

Piękna, umięśniona sylwetka buldoga francuskiego wymaga regularnych ćwiczeń. To pies, który uwielbia biegi i zabawy na świeżym powietrzu, co czyni go idealnym partnerem osób aktywnie spędzających czas. Buldog to pies ciekawski, energiczny i wesoły. Bardzo mocno przywiązuje się do opiekuna.

3. Gryfonik belgijski (belgian griffon)

Wysokość: do 25 - 30 cm

Waga: 4 - 6 kg

Gryfonik ma okrągłą głowę, spłaszczony nos, lekko wysuniętą żuchwę, trójkątne, oklapnięte uszy, czarne, oczy, bujne wąsy oraz bródkę. Jego sylwetka jest krępa, silnie umięśniona i przypominająca kwadrat. Umaszczenie gryfonika przyjmuje różne barwy. Najczęściej są to odcienie brązu.

Gryfonik belgijski to wesoły, inteligentny i bardzo spokojny piesek, lubiący zabawy na świeżym powietrzu. Jest idealny jako towarzysz dzieci, ponieważ nie zachowuje się agresywnie.

4. Maltańczyk

Wysokość: do 21 - 25 cm

Waga: 3 - 4 kg

Maltańczyk zamiast sierści ma bardzo długie, białe włosy, dlatego potrzebuje systematycznej, codziennej pielęgnacji. Jego towarzystwem mogą cieszyć się również alergicy. Opadające na oczy kłaczki wymagają regularnego podcinania lub związywania. Ten ostatni sposób jest szczególnie lubiany, ponieważ niesforne kosmyki można spinać różnokolorowymi ozdobami.

Maltańczyk to piesek bardzo mądry, wesoły, chętny do zabawy, lubiący towarzystwo innych zwierząt i dzieci. Jest żywiołowy i, niestety, lubi być brudny. Mimo, że maltańczyk jest bardzo inteligentny, trudno nauczyć go czystości. Zwykle jest cały biały i utrzymanie go w takim kolorze to prawdziwe wyzwanie dla właściciela.

5. Pekińczyk

Wysokość: do 25 cm

Waga: około 4 kg

Pekińczyk ma bardzo sympatyczny wygląd. Charakteryzują go: wyłupiaste oczy, zadarty, płaski pyszczek, dolna szczęka wysunięta do przodu, iksowate nóżki, długa (najczęściej w biało-brązowe łatki), gęsta sierść, oklapnięte, wysoko osadzone uszy i puszysty, zawinięty do góry ogon.

Pekińczyk to pies bardzo niezależny, odważny i waleczny. Potrafi stanąć w obronie swojego właściciela, któremu jest bardzo oddany. Lubi spokój, nie ufa obcym i jest nieco zadziorny.

Pamiętajmy, że małe rasy, oprócz tego że są bardzo przyjazne i wierne, potrzebują opieki. Mają małe szczęki, co jest przyczyną chorób przyzębia. Są to najczęstsze schorzenia malutkich pupili. Dlatego istotna jest wiedza na temat posiadanego psa oraz jego właściwa i systematyczna pielęgnacja.

