Legowisko dla psa powinno mieć ścianki bądź oparcia, szczególnie z tyłu. Psy mają często potrzebę ukrycia się przed światem. Do wyboru są m.in. budki dla psów, materace, legowiska w kształcie oponki, a nawet kanapy.

Legowisko dla psa może mieć oparcie bądź składać się z samego materaca. Mniejsze psy bardzo lubią budki, takie jak dla kotów. Rodzaj posłania należy dostosować do wielkości psa i swojego budżetu.

Rozmiar legowiska dla psa

Aby dobrać odpowiedni rozmiar legowiska dla psa, trzeba zmierzyć zwierzę od głowy do podstawy ogona. Do tej długości należy dodać 20 cm, a nawet 3-4 cm więcej. Pies powinien mieć miejsce na to, aby wyciągnąć się na całą swoją długość. Musi też mieć możliwość przekręcenia się.

Wybierając legowisko dla szczeniaka, należy dopasować je do rozmiaru zwierzęcia. Piesek wprawdzie urośnie, ale już teraz potrzebuje miejsca, w którym będzie czuł się bezpiecznie. Leżanka najlepiej z oparciem i ściankami po bokach, powinna mu to zapewnić. Dla małych psów wystarczy raz kupione legowisko. Dla dużych ras psów prawdopodobnie trzeba będzie kupić większe posłanie, gdy pies osiągnie docelowe rozmiary.

Kanapy dla psów

Kanapa w kształcie prostokąta to najczęściej wybierany model legowiska dla psa. Jest wygodna zarówno dla małych, jak i dużych psów. Kanapy mają oparcie wokół całej swojej powierzchni. Dostępne są takie, w których można zdjąć pokrowiec. To ułatwia zachowanie legowiska w czystości. Ceny kanap dla psów zaczynają się od 100 zł za podstawowe modele. Duże, usztywniane kanapy z materacem i poduszkami kosztują nawet około 2000 zł.

Zobacz także

Budki do spania dla psów

Budki, zwane też domkami, na początku były przeznaczone jedynie dla kotów. Małe psy, podobnie jak kociaki, lubią jednak zwinąć się w kłębek i schować na posłaniu. Z tego powodu zaczęto produkować również domki dla psów. Budki dla psów kosztują około 100-150 zł. Cena zabudowanych domków z wieloma zdobieniami może jednak sięgać 300 zł.

Wiklinowe koszyki dla mniejszych psów

Małe psy mogą spać w wiklinowych koszykach z wyłożoną w nich poduszką. Taki kosz może być kłopotliwy w czyszczeniu. Wiklina nie jest bowiem odporna na wodę. Mycie jej może pozbawić materiał połysku. Koszyk z wikliny dla psa to wydatek rzędu 50-150 zł, w zależności od rozmiaru.

Materace dla dużych psów

Dużym psom wygodnie będzie spać na płaskim materacu. Z łatwością zdejmiemy z niego poszewkę i wypierzemy. Nie każdy pies jednak będzie chciał leżeć na posłaniu, które nie ma wyższych ścianek z tyłu i po bokach.. Zwierzęta zazwyczaj lubią ułożyć się w kącie legowiska, aby mieć pewność, że w trakcie odpoczynku nic ich nie zaskoczy. Materace dla dużych psów kosztują od 80 do nawet 1000 zł. Tak wysoka cena niektórych egzemplarzy jest spowodowana użyciem pianki opatrzonej certyfikatem oraz eleganckim wykończeniem legowiska.

Materac – ponton

Ponton w kształcie materaca jest kupowany przez właścicieli średnich i dużych psów. Tego typu legowisko ma zazwyczaj warstwę termoizolacyjną. Nadają się więc także dla zwierząt przebywających na dworze. Pokrowiec z pontonu można zdjąć i wyprać. Materac typu ponton można kupić za 100-180 zł.

Legowisko w kształcie oponki dla psów

Posłanie w kształcie oponki dla psów przypomina okrągłą kanapę. Z każdej strony legowiska znajdują się poduszki. Tego typu leżanki są dostępne w wersji dla małych psów. Legowisko-oponka kosztuje od 60 do 180 zł, w zależności od rozmiaru i materiału, z jakiego zostało wykonane.

Maty dla psów

Mata dla psa to cieńsza wersja materaca służąca np. do wyścielenia transportera lub torby dla psa. Tymczasowo może pełnić funkcję legowiska w domu. Nadaje się także do samochodu, tym bardziej, że łatwo ją złożyć i jest lekka. Ceny mat dla psów zaczynają się od 30 zł i nie przekraczają 110 zł.

